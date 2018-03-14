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Başbakan Yıldırım, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Asadov ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.03.2018 15:55 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Oktay Asadov ile görüştü.Başbakan Binali Yıldırım, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’deki temasları kapsamında, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Oktay Asadov ile heyetlerin katılımıyla bir görüşme gerçekleştirdi.

Başbakan Binali Yıldırım, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Oktay Asadov ile görüştü.
Başbakan Binali Yıldırım, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’deki temasları kapsamında, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Oktay Asadov ile heyetlerin katılımıyla bir görüşme gerçekleştirdi. Başbakan Binali Yıldırım’ı Azerbaycan’da görmekten memnunluk duyduğunu vurgulayan Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Oktay Asadov, ”Azerbaycan’ın derdine ortak olduğunuzu gösterdiniz ve esas olarak Hocalı Katliamının unutmayacağınızı söylediniz. Size bir kez daha teşekkür ediyorum. Azerbaycan ve Türkiye ilişkileri çok yüksek düzeyde” ifadelerini kullandı.
Azerbaycan’ı ana vatanı gibi olduğunu belirten Başbakan Yıldırım, ”Biz bir millet, iki devletiz. Günden-güne Azerbaycan ve Türkiye arasındaki ilişkiler gelişmeye devam ediyor. Sürekli üst düzeyli ziyaretler yapılıyor. Sayın Aliyev’le bir araya geldik. Türkiye-Azerbaycan arasındaki ilişkiler her bakımdan gelişmeye devam ediyor. Azerbaycan’ı Kafkaslar’da bölgenin teminatı olarak görüyoruz. Bölgenin istikrarının devam etmesi bakımından, Azerbaycan’ın güçlü olması lazım. Geçtiğimiz günlerde Hocalı Katliamı’nın yıl dönümü gerçekleşti. Orada açılan sergi esasında Hocalı’da yaşanan vahşeti, katliamı en açık şekilde gösteriyor. Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ meselesi hala kanayan bir yaradır. Mutlaka bu yanlış günün birinde düzelecektir. Biz buna inanıyoruz. Her zaman Azerbaycan’ın haklı davasında Türkiye yanında olmaya devam edecektir. 2004 yılında Bakü-Tiflis-Kars demiryolu projesini biz gündeme getirdiğimizde projenin gerçekleşeceğine hiç kimse inanmıyordu. Cumhurbaşkanlarımız proje üstünde çok ciddi olarak durdular. Biz de takip ettik ve projeyi tamamladık. Türkiye ve Azerbaycan arasında doğrudan, kesintisiz ulaşım sağladığı gibi, tüm orta Asya, Uzak Doğu coğrafyasını Kafkaslar üzerinden Avrupa’ya bağlantı sağlayan, stratejik öneme sahip bir iş. Aynı şekilde Bakü-Tiflis-Ceyhan, Bakü-Tiflis-Erzurum ve nihayet bu sene sonunda açılması öngörülen TANAP projesi Kafkasları, bu bölgeyi sadece Orta Asya için değil, aynı zamanda Balkanlar ve Avrupa için de enerji güvenliğini sağlayan konumunu bir kez daha ortaya çıkarmış durumda” diye konuştu. Toplantı, daha sonra basına kapalı devam etti. Başbakan Yıldırım Azerbaycan temasları kapsamında Başbakan Artur Rasizade ile bir araya gelecek.

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