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Başbakan Yıldırım, Azerbaycan ve Gürcistan Parlamentoları Dışişleri Komisyon üyelerini kabul etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.02.2018 17:01 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım, Azerbaycan ve Gürcistan Parlamentoları Dışişleri Komisyon üyelerini kabul etti.

Başbakan Binali Yıldırım, Azerbaycan ve Gürcistan Parlamentoları Dışişleri Komisyon üyelerini kabul etti. TBMM’deki kabul basına kapalı olarak gerçekleşti.

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