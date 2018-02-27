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Başbakan Yıldırım, Azerbaycan ve Gürcistan Parlamentoları Dışişleri Komisyonları heyetlerini kabul etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.02.2018 17:39 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım, Azerbaycan ve Gürcistan Parlamentoları Dışişleri Komisyonları heyetlerini kabul etti.Başbakan Yıldırım, Azerbaycan ve Gürcistan Parlamentoları Dışişleri Komisyonları heyetlerini kabul etti.

Başbakan Binali Yıldırım, Azerbaycan ve Gürcistan Parlamentoları Dışişleri Komisyonları heyetlerini kabul etti.
Başbakan Yıldırım, Azerbaycan ve Gürcistan Parlamentoları Dışişleri Komisyonları heyetlerini kabul etti. TBMM’de gerçekleşen görüşme bir saat sürdü. Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, görüşmede dost ve kardeş iki ülkenin parlamenterlerinin Türkiye’yi ziyaret etmiş olmasından duyulan memnuniyet dile getirildi. Ayrıca Azerbaycan ve Gürcistan ile ilişkilerin uyumlu ve olumlu bir şekilde seyrettiği, ilişkilerin önemli bir boyutunu da parlamentolar arasındaki ilişkilerin oluşturduğu belirtilen görüşmede, Azerbaycan ve Gürcistan ile ikili düzlemdeki örnek iş birliğinin tesis edilen üçlü iş birliği mekanizmasıyla birlikte bölgesel bir boyuta ulaştığı vurgulandı.

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