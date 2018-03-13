Başbakan Yıldırım Azerbaycan’a gidiyor

Başbakan Binali Yıldırım, Nizami Gencevi Uluslararası Merkezi tarafından düzenlenecek 6. Küresel Bakü Forumu’na katılmak üzere 14-15 Mart tarihlerinde Bakü’yü ziyaret edecek.

Başbakan Yıldırım, Nizami Gencevi Uluslararası Merkezi tarafından düzenlenecek 6. Küresel Bakü Forumu vesilesiyle 14-15 Mart tarihlerinde Bakü’yü ziyaret edecek. Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre ziyaret çerçevesinde ikili temaslarda bulunacak olan Yıldırım’ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edileceği, Başbakan Artur Rasizade ve Milli Meclis Başkanı Oktay Asadov’la görüşeceği belirtildi. 6. Küresel Bakü Forumu’na katılacak diğer yabancı devlet ve hükümet başkanlarıyla da ikili görüşmeler gerçekleştirmesi öngörülen Başbakan Yıldırım’ın basın ve iş dünyasıyla da temaslarda bulunacağı kaydedildi. Başbakan Yıldırım’ın ayrıca 15 Mart Perşembe günü bu yıl “Katılımcı Toplumlar Oluşturmak için Farkları Azaltmak” temasıyla düzenlenecek olan 6. Küresel Bakü Forumu’nun açılış töreninde ve akabinde “Güç: Büyük Güçler ve Diğerleri” temalı panelde konuşma yapacağı ifade edildi.