Başbakan Yıldırım Azerbaycan'a gitti

Başbakan Binali Yıldırım, özel uçak "TUR" ile saat 09.00'da Azerbaycan'a gitti.
Başbakan Yıldırım'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay, Ankara Valisi Ercan Topaca, AK Parti Ankara İl Başkanı Mustafa Nedim Yamalı ile diğer yetkililer uğurladı.
Başbakan Yıldırım ile eşi Semiha Yıldırım, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, AK Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Necdet Ünüvar, MHP İstanbul Milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu, eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin de Azerbaycan'a gitti.
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