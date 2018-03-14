HABER

Başbakan Yıldırım Azerbaycan’da

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.03.2018 12:25 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım temaslarda bulunmak için Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye geldi.Başbakan Binali Yıldırım’ın uçağı yerel saatle 12:40’da Bakü Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı’na iniş yaptı.

Başbakan Binali Yıldırım temaslarda bulunmak için Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye geldi.
Başbakan Binali Yıldırım’ın uçağı yerel saatle 12:40’da Bakü Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı’na iniş yaptı. Yıldırım’ı havalimanında Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı yetkilileri, Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral ve büyükelçilik çalışanları karşıladı. Başbakan Yıldırım bugün Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından kabul edilecek, Milli Meclis başkanı Oktay Asadov ve Başbakan Artur Rasizade ile görüşecek. Yıldırım, Azerbaycan temasları kapsamında yarın 6. Küresel Bakü Formu’na katılacak.
Binali Yıldırım’ın 6. Küresel Bakü Formu’nun açılış töreninde ve toplantının oturumunda konuşma yapması planlanıyor. Yıldırım Forum kapsamında bir sıra ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.

Instagram'da büyük değişiklik!Instagram'da büyük değişiklik!
Fatih’te rehine krizi! Özel harekat operasyon düzenlediFatih’te rehine krizi! Özel harekat operasyon düzenledi
Son hali dehşete düşürdü!Son hali dehşete düşürdü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Jet kazası yorumları Cübbeli'yi rahatsız etti

Jet kazası yorumları Cübbeli'yi rahatsız etti

Ünlü fizikçi Stephen Hawking hayatını kaybetti! Stephen Hawking kimdir?

Ünlü fizikçi Stephen Hawking hayatını kaybetti! Stephen Hawking kimdir?

Memur-Sen'den hükümete çağrı: Sakal gelsin, kravat gitsin

Memur-Sen'den hükümete çağrı: Sakal gelsin, kravat gitsin

Büyük panik! Trabzon Havalimanı kapatıldı

Büyük panik! Trabzon Havalimanı kapatıldı

Son anda uçağa binmekten vazgeçtiler!

Son anda uçağa binmekten vazgeçtiler!

ABD Başkanı Trump, Rex Tillerson'ı görevden aldı! Başbakan'dan ilk açıklama

ABD Başkanı Trump, Rex Tillerson'ı görevden aldı! Başbakan'dan ilk açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
MHP’li Garip "2023’ün lider ülke Türkiye’sini oluşturacağız"

MHP’li Garip "2023’ün lider ülke Türkiye’sini oluşturacağız"

Erdoğan: Temenni ederim ki akşama kadar kuşatma çemberi tamamlanmış olur (1)   

Erdoğan: Temenni ederim ki akşama kadar kuşatma çemberi tamamlanmış olur (1)   

Başkan Genç’ten, 14 Mart Tıp Bayramı ziyaretleri

Başkan Genç’ten, 14 Mart Tıp Bayramı ziyaretleri

Kepez Sosyal Yardım Merkezi’nde sona gelindi

Kepez Sosyal Yardım Merkezi’nde sona gelindi

CHP, ‘sivillere yargı zırhı’ düzenlemesini AYM’ye götürdü

CHP, ‘sivillere yargı zırhı’ düzenlemesini AYM’ye götürdü

ASAT’tan Antalya’nın geleceğine dev yatırımlar

ASAT’tan Antalya’nın geleceğine dev yatırımlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.