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Başbakan Yıldırım Azerbaycan'da

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.03.2018 16:18 | Son Güncelleme

Yıldırım, Azerbaycan Meclis Başkanı Esadov ile görüştü - Başbakan Yıldırım: - "Gelecek yılları dikkate aldığımızda güçlü Azerbaycan, güçlü Türkiye bir anlamda bölgenin teminatı olacaktır. Bazı ülkelerin, Azerbaycan ve Türkiye üzerindeki olumsuz faaliyetleri, uluslararası milletleri etkileme gayretleri de sonuçsuz kalacaktır" - "Kafkaslarda, Azerbaycan'ı bölgenin bir teminatı, sigortası olarak görüyoruz. Bölgenin istikrarının devam etmesi bakımından Azerbaycan'ın güçlü olması, Azerbaycan ve Türkiye münasebetlerinin daha da ileri gitmesi lazım"

BAKÜ (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, "Gelecek yılları dikkate aldığımızda güçlü Azerbaycan, güçlü Türkiye bir anlamda bölgenin teminatı olacaktır. Bazı ülkelerin, Azerbaycan ve Türkiye üzerindeki olumsuz faaliyetleri, uluslararası milletleri etkileme gayretleri de sonuçsuz kalacaktır." dedi.

Azerbaycan Meclis Başkanı Oktay Esadov ile Milli Meclis Binası'nda bir araya gelen Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ve Azerbaycan'ın kardeş iki ülke olduğunu, Azerbaycan'a geldiklerinde kendilerini hiç yabancı hissetmediklerini belirtti.

Azerbaycan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin günden güne gelişmeye devam ettiğini ifade eden Yıldırım, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile yaptığı görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkileri yeniden gözden geçirdiklerini söyledi.

İki ülke arasındaki münasebetlerin her bakımdan gelişmeye devam ettiğini anlatan Yıldırım, "Kafkaslarda, Azerbaycan'ı bölgenin bir teminatı, sigortası olarak görüyoruz. Bölgenin istikrarının devam etmesi bakımından Azerbaycan'ın güçlü olması, Azerbaycan ve Türkiye münasebetlerinin daha da ileri gitmesi lazım." diye konuştu.

Başbakan Yıldırım, geçen günlerde Hocalı Katliamı'nın yıl dönümünü geride bıraktıklarını anımsattı.

Hocalı Katliamı'na ilişkin TBMM'de bir sergi açıldığını hatırlatan Yıldırım, "Açılan sergi, esasında Hocalı'da yaşanan vahşeti, insanlık dışı katliamı en açık şekilde gösteriyor. Tabii ki Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ meselesi hala kanayan bir yaradır. Mutlaka bu yanlış, günün birinde düzelecektir. Biz buna inanıyoruz. Türkiye, her zaman Azerbaycan'ın bu haklı davasında yanında olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

- TANAP Projesi

Yıldırım, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Parlamentoları Dış ilişkiler Komisyonu toplantısının şubat ayında Türkiye'de gerçekleştirildiğini anımsattı.

Büyükelçilerin katılımıyla güzel, verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini anlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan birçok anlamda bölgesel iş birliğinin en güzel örneklerini yerine getiren üç ülke. 2004 yılında Bakü-Tiflis-Kars demiryolu projesini gündeme getirdiğimizde projenin gerçekleşeceğine kimse inanmıyordu. Hürmetli Cumhurbaşkanı Aliyev ve Sayın Cumhurbaşkanımız proje üzerinde ciddi durdular, ehemmiyet verdiler. Biz de takip ettik ve projeyi tamamladık. ‘Ne olacak, bu bir demiryolu projesi 'denebilir ama bu proje bir demiryolu projesinden çok daha öte öneme sahip bir iştir. Proje, Azerbaycan ve Türkiye arasında kesintisiz ulaşımı sağladığı gibi bütün bu Orta Asya ve Uzak Doğu coğrafyasını Kafkaslar üzerinden Avrupa’ya bağlayan stratejik öneme sahip bir iş. Bu sene sonunda açılması öngörülen TANAP Projesi de bu bölgenin sadece Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan ve Orta Asya için değil, aynı zamanda Balkanlar ve Avrupa için de enerji güvenliğini sağlayan konumunu bir kez daha ortaya çıkarmış durumda."

Başbakan Yıldırım, Tercihli Ticaret Anlaşması ile iki ülke arasındaki ürün çeşitliliğinde artışlar meydana geldiğini aktardı.

- Ticaret hacmi

Azerbaycan ile Türkiye arasındaki karşılıklı yatırımların her iki ülkede 10 milyar doların üzerine çıktığını vurgulayan Yıldırım, "Gelecek yılları dikkate aldığımızda güçlü Azerbaycan, güçlü Türkiye bir anlamda bölgenin teminatı olacaktır. Bazı ülkelerin, Azerbaycan ve Türkiye üzerindeki olumsuz faaliyetleri, uluslararası milletleri etkileme gayretleri de sonuçsuz kalacaktır. Türkiye-Rusya ilişkilerinin gelişmesi de bölgenin gelişmesine katkı sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yıldırım, yarın düzenlenecek 6. Bakü Küresel Forumu'nda tüm bu konuların detaylı şekilde ele alınacağını sözlerine ekledi.

Görüşmede, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Necdet Ünüvar, MHP İstanbul Milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu, eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral ve Başbakanlık Dış Politika Başdanışmanı Kerim Uras da yer aldı.

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