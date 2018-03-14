Başbakan Yıldırım Azerbaycan'da

BAKÜ (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, "Gelecek yılları dikkate aldığımızda güçlü Azerbaycan, güçlü Türkiye bir anlamda bölgenin teminatı olacaktır. Bazı ülkelerin, Azerbaycan ve Türkiye üzerindeki olumsuz faaliyetleri, uluslararası milletleri etkileme gayretleri de sonuçsuz kalacaktır." dedi.

Azerbaycan Meclis Başkanı Oktay Esadov ile Milli Meclis Binası'nda bir araya gelen Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ve Azerbaycan'ın kardeş iki ülke olduğunu, Azerbaycan'a geldiklerinde kendilerini hiç yabancı hissetmediklerini belirtti.

Azerbaycan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin günden güne gelişmeye devam ettiğini ifade eden Yıldırım, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile yaptığı görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkileri yeniden gözden geçirdiklerini söyledi.

İki ülke arasındaki münasebetlerin her bakımdan gelişmeye devam ettiğini anlatan Yıldırım, "Kafkaslarda, Azerbaycan'ı bölgenin bir teminatı, sigortası olarak görüyoruz. Bölgenin istikrarının devam etmesi bakımından Azerbaycan'ın güçlü olması, Azerbaycan ve Türkiye münasebetlerinin daha da ileri gitmesi lazım." diye konuştu.