Başbakan Yıldırım Azerbaycan'da

BAKÜ (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, Azerbaycan Başbakanı Artur Rasizade ile görüştü.

Azerbaycan Bakanlar Kurulu Binası'nda basına kapalı gerçekleştirilen görüşme, 40 dakika sürdü.

Görüşmede, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, AK Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Necdet Ünüvar, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız ile Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral ve Başbakanlık Dış Politika Başdanışmanı Kerim Uras da yer aldı.