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Başbakan Yıldırım Azerbaycan'da

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.03.2018 15:51 | Son Güncelleme

Yıldırım, Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı Konseyi Üyesi İvanic ile görüştü

BAKÜ (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı Konseyi Üyesi Mladen İvanic ile bir araya geldi.

6. Küresel Bakü Forumu dolayısıyla Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan Yıldırım, temaslarına devam ediyor.

Başbakan Yıldırım, Fairmont Otel'de Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı Konseyi Üyesi İvanic ile görüştü.

Görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

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Başbakan Yıldırım Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı Konseyi Üyesi Mladen İvanic görüşme

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