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Başbakan Yıldırım Azerbaycan'da

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.03.2018 16:11 | Son Güncelleme

Yıldırım, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Meta ile görüştü

BAKÜ (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Ilir Meta ile bir araya geldi.

  1. Küresel Bakü Forumu dolayısıyla Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan Yıldırım, temaslarına devam ediyor.

    Yıldırım, Fairmont Oteli'nde Meta ile görüştü. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Necdet Ünüvar da yer aldı.

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