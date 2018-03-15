Başbakan Yıldırım Azerbaycan'da

BAKÜ (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge İvanov ile bir araya geldi.

6. Küresel Bakü Forumu dolayısıyla Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan Yıldırım, temaslarına devam ediyor.

Yıldırım, Makedonya Cumhurbaşkanı İvanov ile görüştü. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker ve Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Necdet Ünüvar da yer aldı.