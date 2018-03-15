HABER

Başbakan Yıldırım Azerbaycan'da

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.03.2018 19:31 | Son Güncelleme

Yıldırım, Makedonya Cumhurbaşkanı İvanov ile görüştü

BAKÜ (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge İvanov ile bir araya geldi.

6. Küresel Bakü Forumu dolayısıyla Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan Yıldırım, temaslarına devam ediyor.

Yıldırım, Makedonya Cumhurbaşkanı İvanov ile görüştü. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker ve Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Necdet Ünüvar da yer aldı.

Rusya'dan çok sert açıklamaRusya'dan çok sert açıklama
Son dakika! İran, düşen Türk uçağıyla ilgili iddiayı yalanladıSon dakika! İran, düşen Türk uçağıyla ilgili iddiayı yalanladı
Melike Kuvvet Türkiye'yi yasa boğduMelike Kuvvet Türkiye'yi yasa boğdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Başbakan Binali Yıldırım görüşme Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge İvanov

En Çok Okunan Haberler

Berna Laçin ormanda kayboldu! Heyecan dolu anlar

Berna Laçin ormanda kayboldu! Heyecan dolu anlar

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın oyuncularının masadaki 'rakı'ları saklamaları sosyal medyada ti'ye alındı

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın oyuncularının masadaki 'rakı'ları saklamaları sosyal medyada ti'ye alındı

Mina Başaran son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede gözyaşları sel oldu

Mina Başaran son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede gözyaşları sel oldu

Bir skandal daha: Tek kadınla doyan erkek sapıktır!

Bir skandal daha: Tek kadınla doyan erkek sapıktır!

Rusya'da gökten altın ve gümüş külçeleri yağdı

Rusya'da gökten altın ve gümüş külçeleri yağdı

Bakan Sarıeroğlu'ndan yarı zamanlı çalışma açıklaması

Bakan Sarıeroğlu'ndan yarı zamanlı çalışma açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Akşener'den Erdoğan'a: Çekmecende bulunan araştırma sonuçlarını açıkla

Akşener'den Erdoğan'a: Çekmecende bulunan araştırma sonuçlarını açıkla

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Canlı yayında olay yaratacak açıklama: İttifak yukarıda var, tabanda yok!

Canlı yayında olay yaratacak açıklama: İttifak yukarıda var, tabanda yok!

İYİ Parti'den olay rapor! 'FETÖ eylem hazırlığında'

İYİ Parti'den olay rapor! 'FETÖ eylem hazırlığında'

İYİ Parti'nin tepesinde şok istifa!

İYİ Parti'nin tepesinde şok istifa!

Erdoğan'dan flaş açıklama: 3. Dünya Savaşı anlamına gelir

Erdoğan'dan flaş açıklama: 3. Dünya Savaşı anlamına gelir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.