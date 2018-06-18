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Başbakan Yıldırım Bağcılar'da konuştu

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.06.2018 14:34 | Son Güncelleme

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, "Aday olur olmaz Edirne'ye nefes nefese giden, halkı isyana çağıran, PKK'nın sözcüsü durumundaki hapisteki Selahattin Demirtaş'ı ziyaret eden Muharrem İnce'den bu ülkede terörle mücadelede bir şey duyamazsınız" dedi Başbakan Yıldırım Bağcılar'da halka seslendi.

Başbakan Yıldırım Bağcılar'da konuştu

Gülseli KENARLI- Harun UYANIK-İSTANBUL,(DHA)
BAŞBAKAN Binali Yıldırım, "Aday olur olmaz Edirne'ye nefes nefese giden, halkı isyana çağıran, PKK'nın sözcüsü durumundaki hapisteki Selahattin Demirtaş'ı ziyaret eden Muharrem İnce'den bu ülkede terörle mücadelede bir şey duyamazsınız" dedi
Başbakan Yıldırım Bağcılar'da halka seslendi. Bağcılar'dan rekor oy istediğini söyleyen Yıldırım, "Bu güzel ilçemizde bu coşku, bu heyecan zaten diyor ki biz pazar gününü iple çekiyoruz. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Bugünden sonra kaç günümüz var? 5 günümüz var. 5 günü dolu dolu geçireceğiz. Boş yok. Durmak yok. Maşallah Bağcılar işi bitirmiş. Bağcılar kararını çoktan vermiş. Şurada caddeden buraya 1 saatte gelemedik. Sağ olun var olsun. Belediye başkanımıza, milletvekillerimize sevgi seli. Herkesle sohbet ettik. Çok mutlu olduk. Bu coşkunun heyecanın bize sorumluluk getirdiğini biliyoruz. Biz bu sorumluluğu 15 yıldır liderimiz cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile taşıyoruz" diye konuştu.

"ALLAH SİZDEN RAZI OLSUN"
"Cumhurbaşkanımız liderliğinde Türkiye'nin aydınlık yarınları için kararlı şekilde bizimle yürümeye var mısın Bağcılar?" diye soran Yıldırım, "Birliğimiz için dirliğimiz için kardeşliğimiz için durmak yok. Güçlü meclis için güçlü hükümet için güçlü Türkiye için durmak yok. Son 16 senede cumhurbaşkanımız ile beraber Türkiye'nin aydınlık yarınları için gece gündüz çalışıyoruz. Bu sürede en büyük desteği sizden gördük. Her zaman yanımızda oldunuz. Darbelerde de kumpaslarda da sıkıntıda da güzel günler de de yanımızdaydınız. Allah sizden razı olsun. Sağ olun var olun." diye konuştu.

"RECEP TAYYİP ERDOĞAN'I İNDİREBİLİRLER Mİ?"
Yıldırım şöye devam etti: Seçime çok az bir süre kaldı. Seçim üzeri adayları çıktı meydana. Aman yarabbi ne vaatler ne vaatler. Öyle vaatler veriyor ki şaşıyoruz. Fakat diyoruz ki bu vaatleri verenlerin geçmişine bakalım. Bakıyoruz tek bir eserleri yok. Bu memlekette tek çivi çaktıkları yok. Tek taş üstüne taş koymuş değiller. Ancak bunlar AK partinin yaptığı işlere taş koymuşlardır. Onlara rağmen AK parti bu işleri yaptı. Bu başarıları yaptı. Vatandaş söylenen söze bakar ondan sonra da kimin söylediğine bakar ona göre de kararını verir. Ak partinin yaptıkları yapacaklarının teminatıdır. 15 yıl boyunca dağ gibi hizmetleri kazandıran AK partidir. Dünyada son 10 yılda 10 büyük proje yapıldı. Bu 10 büyük projenin 6 tanesini Türkiye yaptı. Türkiye böyle bir ülkedir. Yavuz Sultan Selim köprüsü, Osmangazi Köprüsü, İstanbul-Ankara hızlı treni, dünyanın en büyük havalimanı, Marmaray, Avrasya geçidi… Daha sayayım mı? Kanal İstanbul. Çanakkale 1915 köprüsü. Dünyanın en uzun köprüsü. Bu projeleri yapan ekiptir AK parti ekibi. Ak parti yapım ekibidir. Bir de yıkım ekibi var. Unutmayın. Bunlar bu seçim yapım ekibiyle yıkım ekibi arasında geçecek. Yapım ekibini siz biliyorsunuz; Cumhur ittifakı, Recep Tayyip Erdoğan, AK parti. Yeni sistemin ilk cumhurbaşkanını Recep Tayyip Erdoğan'ı Bağcılar'dan rekor oyla seçecek misiniz? Maşallah. Cumhur ittifakını AK partiyi güçlü şekilde milletvekillerimizi meclise gönderecek misiniz? Güçlü Türkiye için evet mi? Kalkınma için evet mi? Birlik için evet mi? Beraberlik için evet mi? Terörü yok etmek için evet mi? Muasır medeniyetlere çıkarak için evet mi? Maşallah. Fazla söze ne hacet. Bağcılar çoktan kararının vermiş. İstanbul'da rekor Bağcılar'da diyor. Birinci olacak mısınız İstanbul'da? O halde daha çok çalışacağız. Her anı değerlendireceğiz. Sadece kendiniz değil etrafınızdaki bütün kardeşlerimize gideceğiz anlatacağız. Türkiye üzerinde oynanan oyunları anlatacağız. Bu yıkım ekibinin muhalefet adaylarının söylediklerinde bir tane ortak nokta var. Çok şey söylüyorlar çok boş konuşuyorlar. Ama bir tane söyledikleri şey var. Biz iktidar olursak amacımız iktidar olmak değil Recep Tayyip Erdoğan'ı indirmek. Bağcılar soruyorum Recep Tayyip Erdoğan'ı indirebilirler mi? O halde ne diyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır diyoruz.

"MUHARREM İNCE'DEN BU ÜLKEDE TERÖRLE MÜCADELEDE BİR ŞEY DUYAMAZSINIZ"
İnce'nin Demirtaş'ı ziyaretini eleştiren Yıldırım " Bunların hiç terörle mücadele, FETÖ'yle mücadele diye bir şey ağızlarından çıktı mı? Çıkmaz. Çünkü aday olur olmaz Edirne'ye nefes nefese giden, halkı isyana çağıran, PKK'nın sözcüsü durumundaki hapisteki Selahattin Demirtaş'ı ziyaret eden Muharrem İnce'den bu ülkede terörle mücadelede bir şey duyamazsınız. Terörle mücadele terörü sevenlerle kol kola giderek yapılmaz. Terörle mücadele Kandil'de yapılır. Fırat Kalkanı'nda yapılır. Afrin'de yapılır. Bayrakla, devletle, vatanla yapılır, milletle yapılır. Dostu düşmanı bileceğiz. 53 masumun ölümünün vebali olan birisine siz giderseniz onu ziyaret ederseniz ondan sonra bu millet size hoş geldin demez. Bu ülke terörden çok çekti. Çok bedel ödedi. 40 yılda binlerce insanımızı yok etti. En büyük zararı da Kürt kardeşlerimize oldu. Kürtler diye bir derdi yok. Türklerin de Kürtlerin de PKK gibi bölücü derdi var. Bu sorunu da ortadan kaldırmak bizim boynumuzun borcudur. Çok büyük mesafe aldık. Bayrağımız ülkenin her köşesinde dalgalanıyor. Dağlarında meralarında kuzular yayılıyor. İşte Türkiye bu hale geldi. Bu kazanımları kaybettirmeye hiç kimsenin hakkı yok yüce milletimiz buna müsaade etmez. Plan çok açık. Güneyinde bir terör devleti kurulmak isteniyor. Böylelikle terbiye edeceklerini zannediyorlar. Bu planın önündeki en büyük engeli de Recep Tayyip Erdoğan'ı görüyorlar. Onun için uyanık olacağız. Düşmanlarımıza fırsat vermeyeceğiz. Birlik beraberliğimizi bozmaya çalışanlara fırsat vermeyeceğiz." şeklinde konuştu.

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