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Başbakan Yıldırım, Bahçeli ile bir araya geldi

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.04.2018 13:08 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım, Bahçeli ile bir araya geldi

Başbakan Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin Meclisteki görüşmesi başladı.

Görüşme, Bahçeli'nin TBMM'deki makamında gerçekleşiyor.

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Başbakan Yıldırım Devlet Bahçeli

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