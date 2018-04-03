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Başbakan Yıldırım, Bahçeli'yi ziyaret edecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.04.2018 11:52 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım, Bahçeli'yi ziyaret edecek

Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek.

Ziyaretin, Bahçeli'nin TBMM'deki makamında saat 13.00'te gerçekleşeceği bildirildi.

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Devlet Bahçeli

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