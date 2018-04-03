Başbakan Yıldırım, Bahçeli’yi ziyaret etti (2)

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret ettikten sonra açıklamada bulunan Başbakan Binali Yıldırım, "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Bahçeli 18 Mart’ta kongreleri oldu. Kongre sonrası bir nezaket ziyareti ve tebrik etmek amacıyla ziyarette bulunduk" dedi.
Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi TBMM’deki makamında ziyaret ettikten sonra açıklamalarda bulundu. Yıldırım, sürpriz bir görüşme olduğunu hatırlatan gazetecilere, "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Bahçeli 18 Mart’ta kongreleri oldu. Kongre sonrası bir nezaket ziyareti ve tebrik etmek amacıyla ziyarette bulunduk" dedi.
Ülke meselelerinin konuşulduğunu da sözlerine ekleyen Yıldırım, "Memleket meseleleri, terörle mücadele, Afrin’de yapılan çalışmalar ve her türlü terör örgütlerine karşı yapılacak çalışmalar zaten Sayın Başkan yakından takip ediyor. Biz de güncel bilgileri kendisiyle paylaştık" ifadelerini kullandı.
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