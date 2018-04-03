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Başbakan Yıldırım, Bahçeli’yi ziyaret etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.04.2018 13:17 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti.Başbakan Binali Yıldırım, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi TBMM’deki makamında ziyaret etti.

Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti.
Başbakan Binali Yıldırım, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi TBMM’deki makamında ziyaret etti. Görüşme baş başa gerçekleşiyor.

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