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Başbakan Yıldırım: "Bakanlıkların sayısı azalacak. Tabii ona cumhurbaşkanı karar verecek ama düşüncesinin azalması yönünde olduğunu biliyorum."

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.04.2018 21:45 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım: "Bakanlıkların sayısı azalacak. Tabii ona cumhurbaşkanı karar verecek ama düşüncesinin azalması yönünde olduğunu biliyorum."


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