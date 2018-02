Başbakan Yıldırım: Balans ayarı yapmaya çalıştılar millet iradesini bir türlü hazmedemediler (5)

Hakime TORUN /ANKARA (DHA) - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, 28 Şubat'a ilişkin, "Türkiye, ne yazık ki yakın tarihimizde darbelerden çok çekti. Demokrasiyi bir türlü hazmedemeyen vesayet odakları devletin gücüyle istemedikleri, sevmedikleri siyasetçilere, siyasi iradeye sürekli ayar verme hevesinde oldular. Toplumsal mühendislik yaptılar. Balans ayarı yapmaya çalıştılar millet iradesini bir türlü hazmedemediler. Bugün 28 Şubat'ın yaralarını sardık ama acılarını unutmadık. 28 Şubat'ı unutmayacağız, unutturmayacağız. Bin yıl süreceği söylenen darbeleri, milletten güç alarak tarihin çöplüğüne attık. Siyaset yapmaları engellenmek istenen kadrolar, şimdi iktidarda ve darbecilerden hesap soruyor" dedi. Başbakan Binali Yıldırım, partisinin genel merkezinde "28 Şubat Darbesi: İnsan Haklarına Balans Ayarı" etkinliğinde konuştu. "ERBAKAN HOCA FARKLI BİR SİYASİ ANLAYIŞIYLA YOLA ÇIKTIĞINDA ÇOK AĞIR ELEŞTİRİLERE MARUZ KALDI" Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ı anarak konuşmasına başlayan Yıldırım, "O inançların, hayat tarzının ağır bir baskı altında olduğu dönemlerde siyaset yaptı. Türkiye üzerinde egemen güçlerin ağır bir vesayeti vardı. Siyaset kurumu zayıflatılmış itibar suikastına uğramıştı. Türkiye, Erbakan hocayı daima sevgiyle, dualarla yad edecektir. Daima büyük düşündü vatandaşı da büyük düşünmeye çağırdı. Darbeciler, yaptıkları darbenin 'bin yıl devam edeceğini' söylediklerinde büyük bir bilgelikle, '28 Şubat günlerden bir gündür' dedi. Kimsenin canı yanmasın, burnu kanamasın diye kendine haksızlık yapanların dahi hukukuna sahip çıktı. Erbakan hoca farklı bir siyasi anlayışıyla yola çıktığında çok ağır eleştirilere maruz kaldı. O sabırla, metanetle yürüyüşünü, duruşunu bozmadan davasını ömür boyunca anlattı. Derdi, davası maddi manevi kalkınmış büyük Türkiye'ydi. Onun hayalini bugün Türkiye, AK Parti gerçekleştirdi. Erbakan hoca, vakur, kararlı duruşu ile her zaman özgürlüklerin kapısını araladı" diye konuştu. "BALANS AYARI YAPMAYA ÇALIŞTILAR MİLLET İRADESİNİ BİR TÜRLÜ HAZMEDEMEDİLER" 28 Şubat'a ilişkin Yıldırım şu ifadeleri kullandı: "Türkiye, ne yazık ki yakın tarihimizde darbelerden çok çekti. Demokrasiyi bir türlü hazmedemeyen vesayet odakları, devletin gücüyle istemedikleri, sevmedikleri siyasetçilere, siyasi iradeye sürekli ayar verme hevesinde oldular. Toplumsal mühendislik yaptılar. Balans ayarı yapmaya çalıştılar, millet iradesini bir türlü hazmedemediler. Milli iradeyi baskı altında tutmaya çalıştılar. HÜKÜMETE DÖNÜK TEHDİT VE BASKILAR ARTTIRILARAK HÜKÜMETİ İSTİFA ETMEK ZORUNDA BIRAKTILAR 28 Şubat 1997'de Türkiye'nin başında seçimle gelmiş meşru iktidar vardı darbeciler, sivil meşru iktidara karşı, 27 Mayıs'ta, 12 Eylül'de olduğu gibi gayrimeşru bir müdahaleye kalkıştılar, bulundular. İnançlarını yaşayan insanlar adeta kamusal alandan silinmek istendi. Hükümete dönük tehdit ve baskılar arttırılarak hükümeti istifa etmek zorunda bıraktılar. Ne yazık ki üzülerek söylemek isterim ki; bunu da siyaseti kullanarak yaptılar. 'Vatandaşlık haklarını herkes kullanamaz' dediler. TÜRKİYE SÜRATLE 2000-2001 KRİZİNE DOĞRU SÜRÜKLENDİ 'Her hak herkesin hakkı değildir' dediler. Millet iradesiyle seçilmiş siyasetçileri, toplumun nazarında değersizleştirdiler. Açıktan zulmettiler, ayrımcılık yaptılar. Yasaklar, baskılar hayatımızı her yönden kuşattı. Üniversitede okuyan kızlarımızın başlarını zorla açtırdılar. İkna odaları kurdular. O odalarda başörtülü kızlarımıza her türlü baskıyı yaptılar. Kuran kurslarını, imam hatipleri yok edeceğim diye bütün meslek okullarını kapattılar. Bu ülkenin bazı evlatlarına vatandaşlık hakkı bile çok görüldü. Medya kontrol altına alındı. Ekonomi ciddi anlamda bozuldu. Türkiye süratle 2000-2001 krizine doğru sürüklendi. O dönemin zorbaları, siyaset kurumunu da işlevsiz hale getirdi. CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN'I HAPİSHANEYE ATTILAR Milletin sevgilisi olmuş İstanbul Belediye Başkanı Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı, hapishaneye attılar. Ekonomik olarak da Türkiye'yi çökerttiler. 28 ŞUBAT SÜRECİNİN TÜRKİYE'YE MALİYETİ 390 MİLYAR DOLAR Bir yandan bankalar hortumlandı, enflasyon tavan yaptı. Milyarlarca dolar bir cepten bir başka cebe aktarılarak devletin kasasından çalındı. Onlarca banka maalesef iflas etti, kapatıldı.Hesaplara göre 28 Şubat sürecinin Türkiye'ye maliyeti 390 milyar dolar. Ağır faturalar da her zaman ki gibi vatandaşa ödettirildi. Firmalar tek tek fişlendi. Darbeciler bu ülkenin geleceğini çaldılar. Başarılı yahut başarısız her türlü darbe girişimi bu ülkeye ihanettir. 28 ŞUBAT'IN YARALARINI SARDIK AMA ACILARINI UNUTMADIK Bugün 28 Şubat'ın yaralarını sardık ama acılarını unutmadık. 28 Şubat'ı unutmayacağız, unutturmayacağız. Milletin oyları ile meclise gelen kardeşimize yapılan zorbalık hala kalbimizi incitir. Bin yıl süreceği söylenen darbeleri, milletten güç alarak tarihin çöplüğüne attık. SİYASET YAPMALARI ENGELLENMEK İSTENEN KADROLAR, ŞİMDİ İKTİDARDA VE DARBECİLERDEN HESAP SORUYOR Siyaset yapmaları engellenmek istenen kadrolar, şimdi iktidarda ve darbecilerden hesap soruyor. 28 Şubat döneminde yaşanan hak ihlalleri AK Parti iktidarıyla gündemden çıktı. 28 Şubat davasında sona geldik. Yargılamalar devam ediyor. İNTİKAMLA DEĞİL, ADALETLE DAVRANARAK HUKUK İÇİNDE HAK ETTİKLERİ EN AĞIR CEZAYI ALACAKLAR İntikamla değil, adaletle davranarak hukuk içinde hak ettikleri en ağır cezayı alacaklar. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. O günler 'alçak dağları ben yarattım' diyenlerin bugün süklüm büklüm 'biz darbe falan yapmadık tanklar eğitime çıktı' demelerini hiçbir şekilde adalet affetmeyecek. Hukuk içinde gereğini yapacak, takipçisi olacağız. 15 TEMMUZ'DA TANKLARLA SOKAKLARI İŞGAL ETMEYE ÇALIŞAN HAİNLERLE, 28 ŞUBAT'I PLANLAYAN DARBE KARDEŞLERİDİR 17-25 Aralık'ı tertip eden 15 Temmuz'da tanklarla sokakları işgal etmeye çalışan hainlerle, 28 Şubat'ı planlayan darbe kardeşleridir. Amaçları milleti ülkenin yönetimden uzaklaştırmaktı. HİÇ KİMSE DEVLET GÜCÜNÜ KULLANARAK TOPLUMSAL MÜHENDİSLİK YAPAMAYACAK Artık bu ülke milli iradeye karşı operasyon yapmaya kalkanlar karşısında 81 milyon vatan evladını bulacaktır. Hiç kimse devlet gücünü kullanarak toplumsal mühendislik yapamayacak. Türkiye özgür bir ülkedir, demokratik hukuk devletidir. Kin, nefret ile değil adalet, merhamet ile ülkemizi yöneteceğiz. Hukukumuzu, namusumuzu emperyalist emelleri olanlara ve onların kiraladığı hainlere asla çiğnetmeyeceğiz. 16 YIL BOYUNCA DEMOKRASİ ADINA HUKUK ADINA DİK DURDUK, MEYDANI VESAYETÇİLERE DAR ETTİK 16 yıl boyunca demokrasi adına hukuk adına dik durduk, meydanı vesayetçilere dar ettik. Bütün terör örgütlerinin kökünü bu topraklardan kazıyacağız.Demokrasi tarihimize kara bir leke olarak geçen o günler geride kaldı, tarih oldu. Bir daha hiçbir güç milletimizin hakkına, hukukuna saygısızlık edemeyecek buna asla izin vermeyeceğiz. 15 TEMMUZ İHTİLAL GECESİ, GÖKYÜZÜNDEN ALEV ALEV BOMBALAR YAĞARKEN 15 Temmuz alçak bir darbe girişimidir. Kahraman milletimiz, başkomutanımız cumhurbaşkanımız ve hükümetimizin kararlı duruşuyla bastırılmış bir darbe girişimidir. 15 Temmuz'un demokrasi tarihine kazandırdığı bir şey vardır o da; Millet iradesinden başka hiçbir güç bu ülkede hakim olamaz. Tek vesayet sahibi millettir. 15 Temmuz ihtilal gecesi, gökyüzünden alev alev bombalar yağarken halkımız tekbirlerle meydanlara yürüyerek öyle bir kahramanlık destanı yazdı ki bundan sonra ne çocuklarımız ne de torunlarımız böyle bir darbe girişimiyle karşılaşmayacak. Yurt savunmasında, gerekse Afrin'de canlarını seve seve feda eden bütün kahraman şehitlerimize rahmet diliyorum."