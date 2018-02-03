Başbakan Yıldırım Balıkesir'de

BALIKESİR (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, Balıkesir Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

Başbakan Yıldırım, partisinin Kurtdereli Spor Salonu'nda düzenlenen 6. Olağan İl Kongresi'nin ardından yürüyerek belediyeye geçti.

Yol güzergahı boyunca kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamlayan Yıldırım'ı, Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ve yöresel kıyafetli çoçuklar karşıladı.

Daha sonra makama geçen Yıldırım, burada Büyükşehir Belediye Başkanı Kafaoğlu'ndan, kentteki yatırımlara ilişkin brifing aldı.

Yıldırım, basına kapalı gerçekleşen ve yaklaşık 1 saat süren ziyaretin ardından kendisini bekleyenleri selamladı.

Belediyeden ayrıldığı sırada Dirahşan ve Enes Kurt çiftinin 3 aylık kızı Güneş'i seven Yıldırım, Kurt çifti ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Başbakan Yıldırım, daha sonra Hasan Basri Çantay Gençlik Merkezi'ne gitti. Merkezin açılışını gerçekleştiren Yıldırım'a, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Muhammet Balta ile diğer yetkililer eşlik etti.