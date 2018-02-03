Başbakan Yıldırım Balıkesir'de

BALIKESİR (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, 15 Temmuz Şehitler ve Ömer Halisdemir Anıtı'nı ziyaret etti.
Başbakan Yıldırım, Hasan Basri Çantay Gençlik Merkezi'nin açılışının ardından Gaziosmanpaşa Mahallesi'ndeki 15 Temmuz Şehitler ve Ömer Halisdemir Anıtı'na gitti.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olanların isimlerinin yer aldığı anıtta incelemelerde bulunan Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu'dan ay yıldız şeklinde inşa edilen anıta ilişkin bilgi aldı.
Yıldırım, anıtın duvarındaki "Bir hilal uğruna ya Rab ne güneşler batıyor" yazısı önünde, beraberindeki bakan ve milletvekilleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.
Başbakan Yıldırım'a ziyaretinde, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ve Sağlık Bakanı Ahmet Demircan eşlik etti.
Öte yandan Başbakan Yıldırım'ın Balıkesir Valiliğini ziyareti, programdaki yoğunluk nedeniyle gerçekleştirilmedi.
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