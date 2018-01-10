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Başbakan Yıldırım basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

POLİTİKA HABERLERİ | 10.01.2018 15:21 | Son Güncelleme 2 saat önce

ANKARA, (DHA) - BAŞBAKANLIK Resmi Konutu'ndan Basın Merkezi'ne gelen Başbakan Yıldırım, Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ ile basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

"GÜNÜNÜZ KUTLU, GELECEĞİNİZ AYDINLIK OLSUN"

Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, darbe girişimine karşı 15 Temmuz gecesi vatandaşları meydanlara davet ettiğini hatırlatarak hain girişimin engellenmesinde hükümetin kararlı duruşunun yanı sıra medya ve basın kuruluşlarının önemli payı olduğunu ifade etti.

Başbakan Yıldırım, "O gece medya ve basın kuruluşları herhangi bir telkin almadan, herhangi bir yönlendirme ve baskıya tabi olmadan memleketin geleceği, demokrasisi, bağımsızlığı yönünde adeta durumdan vazife çıkararak, bu alçak girişime karşı vatandaşı cesaretlendirmiş ve darbenin bastırılmasında önemli görev ifa etmiştir. Bu çalışmada siz varsınız, en büyük emek sizlerindir, basın emekçilerinindir. O gece tehlike, can korkusu diye bir şey düşünmeden gece boyunca ve 16 Temmuz'da da bu faaliyetlerinizi sürdürdünüz. Bizimle yakın çalışma içinde olmaya devam ettiniz. Böyle bir gün dolayısıyla sizlere bir kez daha hükümetim ve milletim adına teşekkür ediyorum. Hep beraber daha güzel bir Türkiye, daha güzel bir gelecek için milletimizi doğru bilgilendirmeye devam edeceğiz. Gününüz kutlu, geleceğiniz aydınlık olsun." dedi.

"BİZİM TATİLİMİZ YOK, BİZİM YÜZÜMÜZDEN SİZİN DE YOK"

Başbakan Yıldırım, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü resmi tatil olabilir mi?" sorusuna, "Yok, olamaz. Gazetecilere tatil diye bir şey yok. Siyasetçilerin ve gazetecilerin tatili olmaz. Burada açık söyleyeyim, bizim de tatilimiz yok." dedi. Başbakan Yıldırım, "Bizim tatilimiz yok, bizim yüzümüzden sizin de yok. Onun için biz bir anlamda aynı kaderi paylaşıyoruz." dedi.

"BİZİM HANIM DA ŞİKAYETÇİ, 'SENİN TATİLİN YOK MU, YILLIK İZNİN YOK MU' DİYE"

Bir gazetecinin, "Efendim, o zaman 10 Ocak size tatil olsun. Size tatil olursa, otomatik olarak bize de tatil olur." sözleri üzerine Başbakan Yıldırım "Bizim hanım da şikayetçi, 'Senin tatilin yok mu, yıllık iznin yok mu' diye. O da ara sıra bana soruyor ama ne yapalım, yok." diye konuştu.

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