Başbakan Yıldırım bayramı baba ocağında karşıladı

ERZİNCAN (AA) - Ramazan Bayramı'nı baba ocağı Erzincan'ın Kayı köyünde karşılayan Başbakan Binali Yıldırım, anne, baba ve dedesinin mezarlarını ziyaret etti, köylüleriyle bayramlaştı.

Bayram namazını Refahiye'de kıldıktan sonra Kayı köyüne giden Yıldırım, evinde aile fertleriyle kahvaltı yaptı.

Başbakan Yıldırım daha sonra eşi Semiha Yıldırım, kızı Büşra Köylübay, aile üyeleri, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve AK Parti Erzincan milletvekili adayı Süleyman Karaman ile yürüyerek köy mezarlığına gitti.

Babası Dursun, annesi Bahar ve dedesi Bekir Yıldırım'ın kabirleri başında okunan Kur'an-ı Kerim'i dinleyen Yıldırım, dua etti, mezarlara su döktü.

Köy meydanında vatandaşlarla bayramlaşan Yıldırım, Başbakanlık personeli, koruma ekipleri ve bayram dolayısıyla mesai yapan polis, asker ve sağlık görevlilerinin de bayramını kutladı.

