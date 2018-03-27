Başbakan Yıldırım, bazı bakanları kabul etti

Başbakan Binali Yıldırım, TBMM'de bazı bakanlarla bir araya geldi.
Yıldırım, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nın ardından, TBMM'deki Başbakanlık Makamı'na geçti.
Başbakan Yıldırım, burada Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile ayrı ayrı görüştü.
Yıldırım, daha sonra bazı Güneydoğu Anadolu Bölgesi milletvekilleriyle de bir araya geldi.
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