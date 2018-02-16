HABER

Deniz Yücel'in tahliyesinin ardından Almanya ve Türkiye'den peş peşe açıklamalar!

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.02.2018 16:07 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım Almanya'yla ilişkilere dair açıklamada bulundu. Yıldırım, 'İnşallah daha iyi olacak.' dedi. Öte yandan bir açıklama da Almanya tarafından geldi. Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, gazeteci Deniz Yücel'in tahliyesine ilişkin sürecin hızlandırılmasına desteklerinden ötürü Türk hükümetine teşekkür etti. Gabriel, 'Bu zor konuda Dışişleri Bakanlığı'na duyduğu güvenden ötürü' Almanya Başbakanı Angela Merkel'e de teşekkür etti.

Deniz Yücel'in tahliyesinin ardından Almanya ve Türkiye'den peş peşe açıklamalar!

Başbakan Binali Yıldırım, Deniz Yücel'in serbest bırakılmasından sonra Almanya'da açıklamada bulundu. Almanya - Türkiye ilişkilerinde düzelmeler olduğunu belirten Yıldırım, "Almanya-Türkiye ilişkilerinde geçtiğimiz dönemde meydana gelen bazı sıkıntılar bugün giderilmiş gibi gözüküyor. İnşallah daha iyi olacak." ifadelerini kullandı.

TAHLİYENİN ARDINDAN ALMANYA'DAN İLK AÇIKLAMA

Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, gazeteci Deniz Yücel'in tahliyesine ilişkin sürecin hızlandırılmasına desteklerinden ötürü Türk hükümetine teşekkür etti. Gabriel, "Bugün hepimiz için güzel bir gün!" dedi. Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Rainer Breul da gazeteci Deniz Yücel'in serbest bırakılması karşılığında Alman hükümetinin Türkiye'ye verilen Leopard tipi tankların modernleştirileceği vaadinde bulunup bulunmadığı şeklindeki soruyu kesin bir dille reddederek, Türk hükümeti ile hiçbir gizli anlaşmanın yapılmadığını söyledi.

Bir yılı aşkın süredir cezaevinde bulunan Die Welt muhabiri Deniz Yücel tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Tahliye kararı hakkında açıklama yapan Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, "Türk hükümetine sürecin hızlandırılması konusundaki desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum" dedi.

Almanya Şansölyesi Angela Merkel, karardan memnun olduğunu dile getirdi.

Türk hükümet yetkilileri ile Yücel'in serbest kalması konusunda çok sayıda bire bir görüşmeler yürüttüğünü belirten Gabriel, iki kez de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldiğini söyledi.

MERKEL'E DE TEŞEKKÜR ETTİ

Alman bakan, özellikle mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'na da teşekkürlerini iletti. Gabriel, "bu zor konuda Dışişleri Bakanlığı'na duyduğu güvenden ötürü" Almanya Başbakanı Angela Merkel'e de teşekkür etti.

"Bugün hepimiz için güzel bir gün!" diyen Gabriel, Münih Güvenlik Konferansı’nda yaptığı açıklamada, Yücel’in "çok yakında" Türkiye’den ayrılabileceğini söyledi.

Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas da Yücel'in serbest kalmasını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Bakan, "Bu muhteşem bir haber" dedi. Maas, "Deniz Yücel'in hapishanede geçirdiği her gün çok fazlaydı" dedi. Maas, Türkiye'de "haksız yere" tutuklu olan Alman vatandaşlarının serbest kalması için de ellerinden gelen her şeyi yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Deniz Yücel'in tutukluluğu Almanya ile Türkiye arasındaki gerginliğin bel kemiğini oluşturan konulardan biriydi. Alman yetkililer, ilişkilerin normalleşmesi için Yücel de dahil olmak üzere Almanya'da siyasi gerekçelerle tutuklu bulunan tüm Alman vatandaşlarının serbest bırakılmasını talep ediyordu.

'GİZLİ ANLAŞMA YOK'

Alman Hükümet Sözcüsü Yardımcısı Ulrike Demmer, Türkiye'de tutuklu bulunan Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in tahliye edilmesinden büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.

Berlin'de düzenlenen basın toplantısında konuşan Demmer, Yücel konusunun kendileri için çok önemli olduğunu Başbakan Angela Merkel'in de dün Başbakan Binali Yıldırım ile yaptığı görüşmeden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında dile getirdiğini anımsatarak, "Yücel'in tahliye edilmesi, herkesin bugüne kadar çaba harcadığı bir konuydu" dedi.

Basın toplantısına katılan Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Rainer Breul da Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in bu konuda geçen haftalarda yoğun çabaları olduğuna hatırlatarak, Yücel'in serbest bırakılmasını olumlu karşıladıklarını kaydetti.

'TÜRK ADALETİNE TEŞEKKÜR EDERİZ'

"Türk adaletine teşekkür ederiz" diyen Breul, bu konuda henüz ayrıntılı bilgilere sahip olmadıkları için daha fazla açıklama yapamayacağını kaydetti.

Bir gazetecinin "Yücel'in serbest bırakılması karşılığında Alman hükümetinin Türkiye'ye verilen Leopard tipi tankların modernleştirileceği vaadinde bulunup bulunmadığı" şeklindeki soruyu da kesin bir dille reddeden Breul, Yücel'in serbest bırakılması konusunda Türk hükümeti ile hiçbir gizli anlaşmanın yapılmadığını söyledi.

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi, Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel hakkında hazırlanan iddianameyi kabul ederek, tahliyesine karar vermişti. Soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, Yücel'in 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek' suçlarından 4 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Deniz Yücel, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 27 Şubat 2017'de tutuklanarak, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ne konulmuştu.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Almanya binali yıldırım

En Çok Okunan Haberler

Zeytin Dalı Harekâtında kritik gelişme! Afrin'den şok görüntüler...

Zeytin Dalı Harekâtında kritik gelişme! Afrin'den şok görüntüler...

Askerler içeri girince inanamadı! 8 katlı, yüzme havuzlu PKK sığınağı

Askerler içeri girince inanamadı! 8 katlı, yüzme havuzlu PKK sığınağı

Helin Palandöken davasında skandal! Yanlış sanık getirdiler

Helin Palandöken davasında skandal! Yanlış sanık getirdiler

İstanbul'da hareketli dakikalar! Ortalık bir anda karıştı

İstanbul'da hareketli dakikalar! Ortalık bir anda karıştı

'Erdoğan'a ana avrat sövüyorum, Türk bayrağından iğreniyorum'

'Erdoğan'a ana avrat sövüyorum, Türk bayrağından iğreniyorum'

Yıldız Tilbe çileden çıktı: Biri bana tecavüz etse öldürürüm...

Yıldız Tilbe çileden çıktı: Biri bana tecavüz etse öldürürüm...

İlginizi Çekebilir

MHP'den bomba açıklama: 'C'de bir sır var

MHP'den bomba açıklama: 'C'de bir sır var

Doğu Perinçek'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Kahvede oturur gibi açıklama yapıyor

Doğu Perinçek'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Kahvede oturur gibi açıklama yapıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul talimatı! Abdulkadir Selvi yazdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul talimatı! Abdulkadir Selvi yazdı

Melih Gökçek'ten Mustafa Tuna'ya tepki!

Melih Gökçek'ten Mustafa Tuna'ya tepki!

Vatan Partisi Genel Sekreteri Reyhan: HDP derhal kapatılmalıdır

Vatan Partisi Genel Sekreteri Reyhan: HDP derhal kapatılmalıdır

Okuyucu Yorumları 61 yorum
Noldu niye saldiniz Almanı. Almanyaya yalakalik zamanımı geldi. Sahte kavgaların ekmegini yediniz tabi. nolcak memleket bu kadar koyun dolu nasılsa
@karizma8235 braksalar konuşursunuz bırakmasanız konuşursunuz koyun dedikçe de yapıyoruz merak etmeyin.
@uskuplusami NE OLDU DA İÇERİ ALDINIZ NE OLDUDA DIŞARI SALIYORSUNUZ. SUÇSUZSA NİYE ALDINIZ SUÇLU İSE NİYE SALDINIZ. RESMEN BİRİ DİYORKİ SALIN GİTSİN SALIYORLAR . ALIN DİYOR ALIYORLAR. BU ŞEKİLDE HUKUK MU OLUR. HİÇ KİMSE AMA HİÇ KİMSE HUKUKTAN ÜSTÜN OLAMAZ. AKLINIZI BAŞINIZA DEVŞİRİN BU İŞİN UCU BUCAĞI SONU YOK. KEYFİ KARARLAR VERİP MEMLEKETİ UÇURUMA YUVARLAMAYIN
@uskuplusami içerdeki bütün gazeticeler siyasi görüşle içerde tutuklu diyordukta inanmıyordunuz başbakanın emriyle nasıl salındı bir günde hala koyunsunuz bunca kişin günahını nasıl ödeyeceksiniz
millete koyun deme birileride sana merkep der bozulursun burdan siyaset yapılmaz gir bir partiye orda siyasetini yap
@uskuplusami , lan oğlum, burada önemli olan ADALET... Madem salacaktınız , niye tuttunuz bir yıl içeride...Sen daha kuzusun herhalde...
Bari karşılığında bir papaz alsaydık...
almanya gör bak bağımsız targı nasıl oluyormuş talimat geliyor tutukla tutuklanıyor serbest bırak bırakılıyor mesela enis berberoğlu tutuklayın dendi tutukladılar savcı hakim suçsuz buldu görevden aldılar hakişm savcı değişe değişe yine tutukladılar eyyyy almanya abd bizde yargı bağımsızdır liderlerimiz bile bazen anayasa mahkemesini hiçe sayarlar
@garipuyar MÜNAFIK FETÖCÜ PİSLİK SENİ...
@serdogan_07 bence fetöcünün kralı sensin takiye yapma şaklaban
bari bikac ay falan gecseydi yargı sanki iktidarın elindeymis gibi gözüktü
@altug_akalan gibisi fazla değil mi:))))... Ülkemizdeki hakimler, savcılar çocuklarının yüzüne nasıl bakıyorlar çok merak ediyorum... Emir komuta zinciri ile yargı mı olur yaaaaa...
Yok canım, estaffurulla...
bu nasıl bir çelişkidir , dansözler bile biz bu kadar kıvırcık olamayız diyorlar
@sabrimuhtar KİMSE SENİN A....N KADAR DANSÖZ OLAMAZ PİS FETÖCÜ SENİ
bari bikac ay falan gecseydi yargı sanki iktidarın elindeymis gibi gözüktü
akp liler nerde sesleri çıkmıyor koyunların
ne oldu tutukladınız ne oldu serbest bıraktınız,tribünlere oynamaya devam,koyunlar da uyumaya devam ,uyu Türkiyem uyu,Türkiyede yargı adalet hukuk hiçbirşey yok
Başbakan dün merkelle gorustu pkk probagandaasi yaptigi söylenen adam mahkeme bile olmadan bugün serbest birakildi siz hala adalet diyenlere kufuredin sevgili akapeliler
Bağımsız yargı ne olacak?
HAK,HUKUK YOK T.Ç DE,KABİLE DEVLETİ.BAŞTAKİ ZINDIK HAKIM,SAVCI GERİSİ HİKAYE.AKPKK LI KOYUNLAR UYANIN TUH SİZLERE.ORALARDA TUTUKLANAN BİZDEN BİRİLERİ CIKABİLİYORMU.?ADALET HUKUK ORALARDA,BURADA İSE GUGUK.
GİZLİ ANLAŞMA YOKMUŞ..SİZ ONU K KÜLLAHIMA ANLATIN.BİNLERCE GAZETECİ İÇERDE.BU VATANDAŞ SERBEST.. İŞTE ADALET DEDİKLERİ BU...
hani ajandı lan bu? buralarda tayyibe yalakalık edeceğim diye daha dava başlamadan adamı ajan ilan eden şerrefsizler, gelin şimdi konuşun diliniz bir tarafınıza kaçmadıysa!
çoktan kaçtı dostum
Bu olay ülkemizde yargının nasıl dizayn edildiğinin en büyük göstergesidir.
yalakalıkta sınır yoktur
Türkiye de AKP Adaleti. :)))))))))))))))
FETÖCÜLERİ TESLİM ETMEYEN ALMANYAYA KARŞI GAZETECİ KILIKLI BİR ALMAN AJANIN TESLİMİNİ ACZİYET OLARAK GÖRÜYORUM.
bı akp lı olarak adamlar istediğini alıyor..
@indiana79 onlar almıyor.bizim daltonlar veriyor.
Adaletin bumu dünya...
Burası muz cumhuriyetimi kardeşim?
Hayır, çadır devleti. .
resmen comedi ülkede ne itibar bıraktınız nede gurur
hahahah koyunlar nerde palermööööö palermöööö yazsana buna bişeyler o kadar dediler deniz yüceli bırakın efelendiniz biz bırakmayız kimse bize emir veremz ee noldu tıpış tıpış ayaklarına gittiniz ertesi gün serbest :)) meeeee
biraz erkek olun eyyyy akp
haberı okuyunca vallahi utandım... tam bir şak dıye emreder tak dıye yaparım haberi...
Bu adam vatan ayni alçak PKK’lı terörist değil miydi bize öyle lanse ettiniz sizin ak trollerinz boy boy bu adamın resmini paylaştı anlığına hain yazarak şimdi ne değişti ne oldu da bu adam aklandı serbes kaldı hani bu adam alman ajanıydı
aaaa bizim adalet bağımsız değilmiydi
Türkiye'nin itibarı yine yerlerde.Salacaktınız niye tutukladınız?Düzeltecektiniz niye bozdunuz ilişkileri?Merkel kim ki Koca TC. yine küçük düşürdü. Nerde kaldı bağımsız Türk adaleti? Belli ki yakın da erken seçim hesabı yapılıyor. Oy gerekiyor. Asıl neden, pazarlık bumuydu?PKKyı destekleyen, silah satan,bize sattığı tankları parasıyla onarmayan kurnaz Almanlar nasıl olsa AKP.nin Almanyadaki Türklere propogandalarını engelleriz, istediğimizi yaptırırız, umurlarındaki en önemli şey iktidar ve oy'dur zihniyetiyle ve kazandığı cesaretle bakalım daha hangi tavizleri koparıp, hain işlere kalkacak.
Bu memleketin başının belası iki güruh var; bir fetullahçılar, diğeri tayyipçiler. .
BU DALLAMANIN SUÇU YOKSA NEDEN BU KADAR TUTULDU SUÇU VARSA HANGİ GÜÇ BU SUÇLUYU SERBEST BIRAKTI ADALET DENEN BU MU YA BİZ İÇERİ GİRERSE NE YAPACAĞIZ BİZİ KİM KURTARACAK MERKEL Mİ
@deniz7351 adaletmi var sanki yakalayın diyorlar yakalıyorlar bırakın diyorlar bırakıyorlar
Erdoğana ve hükümete çok destek verdim, ama bundan sonra artık onlara inanmıyorum ve türkün gururunu yere vurdular ve almanlara kendilerini yani türkleri sattılar, şunu anladım artık gerçekten adalet sadece AKP nin iki dudağının altında yazıklar olsun
palermööö bunada yazsana bişeyler dün başbakan merkele gelin yeni bir sayfa açalım demiyordu boşuna almanyaya gitti geldi deniz yücel serbest vay be adalete bak :)
ülkenin çıkarlarımı yoksa deniz denen bir hainin hapisde olmasımı önemli. 3 gün sonra almanya krndi tutuklar.vatanına ihanet edenin başka ülkeye faydasımı olur.
GENE Mİ ALDATILDINIZ. YETER ARTIK MİLLETLE DALGA GEÇMEYİN
karar ve temiz mahkemesi başbakan yıldırım. t.c. çok ileri bir hukuk sistemine sahip halen eleştiriyorlar
Merkelin kuracağı koalisyonda elinin güçlenmesi için Türk hükümetinin frau Merkele bir güzelliğidir bı serbest bırakılma.. Tabi bunun karşılığında Merkel bize ne verecek bakalım..
Bu hukukun tekelleştiğinin kanıtıdır? Teröristtir denildi, delillerimiz var denildi. Şimdi hiç bir mahkeme olmadan, yargılanmadan, bin türlü soru işareti ile serbest bırakıldı.
bir almanya hayatta olmayız her bakımdan
Deniz YÜCEL "Terör örgütü propagandası yapmak' ve Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" suçundan yaklaşık 1 (BİR) yıldır tutukluymuş. Sn Binali Bey; Dün yaptığı açıklamada Umarım Yakında Serbest kalır, dedikten sonra SERBEST KALMASI ne Kadar, Yargı Bağımsızlığına Giriyor ! Deniz Yücel Alman vatandaşı olmasaydı ve Yetkilileri devreye girmeseydi SERBEST şimdi SERBEST KALABİLİRMİYDİ ! Aynı ŞUÇ ile Ülkemizde kaç kişi daha cezaevinde ve bunlar TÜRK vatandaşı mı ! Aynı SUÇ tan Tutuklu Olan TÜRK Vatandaşlarımız içinde aynı uygulama yapılacak SERBEST BIRAKILACAKLAR mı ! Saygılarımla.
Talimatla karar verildiğinin kanıtıdır... Adalet son 50 yıın altın çağını yaşıyor :D
mera lazım var bildiginiz yerde
ne oldu yemedimi alamanyasiz duramadilar eeee secimde nasil oy toplamak icin yardim alicaklar almanyadan dimi ama
Diğer Haberler
Bakan Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Gabriel ile bir araya geldi

Bakan Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Gabriel ile bir araya geldi

Bakan Çavuşoğlu, Kırgız mevkidaşı Abdıldayev ile bir araya geldi

Bakan Çavuşoğlu, Kırgız mevkidaşı Abdıldayev ile bir araya geldi

Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel’den Deniz Yücel açıklaması

Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel’den Deniz Yücel açıklaması

Bakan Kaya: Algı operasyonuyla, terör örgütlerine sahip çıkmaya çalışılıyor (3)

Bakan Kaya: Algı operasyonuyla, terör örgütlerine sahip çıkmaya çalışılıyor (3)

Milletvekili Fırat Adıyaman’da bir dizi temaslarda bulundu

Milletvekili Fırat Adıyaman’da bir dizi temaslarda bulundu

Başbakan Yardımcısı Şimşek: AK Parti hükümetleri zamanında Türkiye yüzde 5.7 büyümüş

Başbakan Yardımcısı Şimşek: AK Parti hükümetleri zamanında Türkiye yüzde 5.7 büyümüş

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.