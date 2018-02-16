Deniz Yücel'in tahliyesinin ardından Almanya ve Türkiye'den peş peşe açıklamalar!

Başbakan Binali Yıldırım, Deniz Yücel'in serbest bırakılmasından sonra Almanya'da açıklamada bulundu. Almanya - Türkiye ilişkilerinde düzelmeler olduğunu belirten Yıldırım, "Almanya-Türkiye ilişkilerinde geçtiğimiz dönemde meydana gelen bazı sıkıntılar bugün giderilmiş gibi gözüküyor. İnşallah daha iyi olacak." ifadelerini kullandı.
TAHLİYENİN ARDINDAN ALMANYA'DAN İLK AÇIKLAMA
Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, gazeteci Deniz Yücel'in tahliyesine ilişkin sürecin hızlandırılmasına desteklerinden ötürü Türk hükümetine teşekkür etti. Gabriel, "Bugün hepimiz için güzel bir gün!" dedi. Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Rainer Breul da gazeteci Deniz Yücel'in serbest bırakılması karşılığında Alman hükümetinin Türkiye'ye verilen Leopard tipi tankların modernleştirileceği vaadinde bulunup bulunmadığı şeklindeki soruyu kesin bir dille reddederek, Türk hükümeti ile hiçbir gizli anlaşmanın yapılmadığını söyledi.
Bir yılı aşkın süredir cezaevinde bulunan Die Welt muhabiri Deniz Yücel tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Tahliye kararı hakkında açıklama yapan Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, "Türk hükümetine sürecin hızlandırılması konusundaki desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum" dedi.
Almanya Şansölyesi Angela Merkel, karardan memnun olduğunu dile getirdi.
Türk hükümet yetkilileri ile Yücel'in serbest kalması konusunda çok sayıda bire bir görüşmeler yürüttüğünü belirten Gabriel, iki kez de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldiğini söyledi.
MERKEL'E DE TEŞEKKÜR ETTİ
Alman bakan, özellikle mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'na da teşekkürlerini iletti. Gabriel, "bu zor konuda Dışişleri Bakanlığı'na duyduğu güvenden ötürü" Almanya Başbakanı Angela Merkel'e de teşekkür etti.
"Bugün hepimiz için güzel bir gün!" diyen Gabriel, Münih Güvenlik Konferansı’nda yaptığı açıklamada, Yücel’in "çok yakında" Türkiye’den ayrılabileceğini söyledi.
Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas da Yücel'in serbest kalmasını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Bakan, "Bu muhteşem bir haber" dedi. Maas, "Deniz Yücel'in hapishanede geçirdiği her gün çok fazlaydı" dedi. Maas, Türkiye'de "haksız yere" tutuklu olan Alman vatandaşlarının serbest kalması için de ellerinden gelen her şeyi yapmaya devam edeceklerini söyledi.
Deniz Yücel'in tutukluluğu Almanya ile Türkiye arasındaki gerginliğin bel kemiğini oluşturan konulardan biriydi. Alman yetkililer, ilişkilerin normalleşmesi için Yücel de dahil olmak üzere Almanya'da siyasi gerekçelerle tutuklu bulunan tüm Alman vatandaşlarının serbest bırakılmasını talep ediyordu.
'GİZLİ ANLAŞMA YOK'
Alman Hükümet Sözcüsü Yardımcısı Ulrike Demmer, Türkiye'de tutuklu bulunan Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in tahliye edilmesinden büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.
Berlin'de düzenlenen basın toplantısında konuşan Demmer, Yücel konusunun kendileri için çok önemli olduğunu Başbakan Angela Merkel'in de dün Başbakan Binali Yıldırım ile yaptığı görüşmeden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında dile getirdiğini anımsatarak, "Yücel'in tahliye edilmesi, herkesin bugüne kadar çaba harcadığı bir konuydu" dedi.
Basın toplantısına katılan Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Rainer Breul da Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in bu konuda geçen haftalarda yoğun çabaları olduğuna hatırlatarak, Yücel'in serbest bırakılmasını olumlu karşıladıklarını kaydetti.
'TÜRK ADALETİNE TEŞEKKÜR EDERİZ'
"Türk adaletine teşekkür ederiz" diyen Breul, bu konuda henüz ayrıntılı bilgilere sahip olmadıkları için daha fazla açıklama yapamayacağını kaydetti.
Bir gazetecinin "Yücel'in serbest bırakılması karşılığında Alman hükümetinin Türkiye'ye verilen Leopard tipi tankların modernleştirileceği vaadinde bulunup bulunmadığı" şeklindeki soruyu da kesin bir dille reddeden Breul, Yücel'in serbest bırakılması konusunda Türk hükümeti ile hiçbir gizli anlaşmanın yapılmadığını söyledi.
İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi, Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel hakkında hazırlanan iddianameyi kabul ederek, tahliyesine karar vermişti. Soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, Yücel'in 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek' suçlarından 4 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Deniz Yücel, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 27 Şubat 2017'de tutuklanarak, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ne konulmuştu.
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