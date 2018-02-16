Deniz Yücel'in tahliyesinin ardından Almanya ve Türkiye'den peş peşe açıklamalar!

Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, gazeteci Deniz Yücel'in tahliyesine ilişkin sürecin hızlandırılmasına desteklerinden ötürü Türk hükümetine teşekkür etti. Gabriel, "Bugün hepimiz için güzel bir gün!" dedi. Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Rainer Breul da gazeteci Deniz Yücel'in serbest bırakılması karşılığında Alman hükümetinin Türkiye'ye verilen Leopard tipi tankların modernleştirileceği vaadinde bulunup bulunmadığı şeklindeki soruyu kesin bir dille reddederek, Türk hükümeti ile hiçbir gizli anlaşmanın yapılmadığını söyledi.

Başbakan Binali Yıldırım, Deniz Yücel'in serbest bırakılmasından sonra Almanya'da açıklamada bulundu. Almanya - Türkiye ilişkilerinde düzelmeler olduğunu belirten Yıldırım, "Almanya-Türkiye ilişkilerinde geçtiğimiz dönemde meydana gelen bazı sıkıntılar bugün giderilmiş gibi gözüküyor. İnşallah daha iyi olacak." ifadelerini kullandı.

Almanya Şansölyesi Angela Merkel, karardan memnun olduğunu dile getirdi.

Türk hükümet yetkilileri ile Yücel'in serbest kalması konusunda çok sayıda bire bir görüşmeler yürüttüğünü belirten Gabriel, iki kez de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldiğini söyledi.

MERKEL'E DE TEŞEKKÜR ETTİ



Alman bakan, özellikle mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'na da teşekkürlerini iletti. Gabriel, "bu zor konuda Dışişleri Bakanlığı'na duyduğu güvenden ötürü" Almanya Başbakanı Angela Merkel'e de teşekkür etti.

"Bugün hepimiz için güzel bir gün!" diyen Gabriel, Münih Güvenlik Konferansı’nda yaptığı açıklamada, Yücel’in "çok yakında" Türkiye’den ayrılabileceğini söyledi.

Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas da Yücel'in serbest kalmasını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Bakan, "Bu muhteşem bir haber" dedi. Maas, "Deniz Yücel'in hapishanede geçirdiği her gün çok fazlaydı" dedi. Maas, Türkiye'de "haksız yere" tutuklu olan Alman vatandaşlarının serbest kalması için de ellerinden gelen her şeyi yapmaya devam edeceklerini söyledi.