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Başbakan Yıldırım: "(Bedelli askerlik) Yeni hükümet açıklanacak, önündeki birçok gündem maddesinden bir tanesi de bu olacak."

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.07.2018 11:31 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım: "(Bedelli askerlik) Yeni hükümet açıklanacak, önündeki birçok gündem maddesinden bir tanesi de bu olacak."


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