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Başbakan Yıldırım: "(Bedelli askerlik) Yeni hükümetin gündemindeki konulardan birisi bu olacak. Bu bir reform. Bence şartlar oluştu."

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.06.2018 23:26 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım: "(Bedelli askerlik) Yeni hükümetin gündemindeki konulardan birisi bu olacak. Bu bir reform. Bence şartlar oluştu."


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