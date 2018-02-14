Başbakan Yıldırım, Belarus Cumhuriyet Konseyi Başkanı Myasnikovich ile görüştü

Başbakan Binali Yıldırım, Belarus’un başkenti Minsk’te Belarus Cumhuriyet Konseyi Başkanı Myasnikovich ile bir araya geldi.

Başbakan Binali Yıldırım, Belarus’taki resmi temaslarına devam ediyor. Başbakan Yıldırım, Belarus Cumhuriyet Konseyi Başkanı Mikhail Myasnikovich ve Temsilciler Meclisi Başkanı Vladimir Andreychenko ile bir araya geldi. Görüşmelerde, Belarus’la ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası meseleler ele alındı.