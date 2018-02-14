Başbakan Yıldırım: “Belarus-Türkiye arasında 1 milyar dolarlık ticaret hacmi gerçek potansiyelini yansıtmıyor”

Başbakan Binali Yıldırım, “Belarus-Türkiye arasında 1 milyar dolara yakın gerçekleşen bu ticaret hacmi ülkelerimizin gerçek potansiyelini yansıtmaktan uzaktır. Bunu arttıracak tedbirleri karşılıklı atacağımız adımlarla başarabiliriz” dedi.

Başbakan Binali Yıldırım resmi ziyaret düzenlediği Minsk’te Belarus Başbakanı Andrey Kobyakov ile bir araya geldi. Yıldırım ve Belaruslu mevkidaşı Kobyakov daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi. Yıldırım, Türkiye’den ilk başbakan ziyaretini gerçekleştirmiş olmaktan büyük bir mutluluk olduğunu ifade ederek, “İnanıyorum bu ziyaret iki ülke arasında var olan iyi ilişkileri daha da gelişmesine vesile olacaktır. Sayın Başbakan Kobyakov ve heyeti ile çok verimli ve güzel bir toplantı gerçekleştirdik. Türkiye-Belarus arasında ticari, ekonomik yatırım faaliyetlerini bütün boyutlarıyla ele aldık değerlendirdik. Sayın Başbakan‘ın da ifade ettiği gibi eğitim, bilim, inovasyon, beşeri, kalkınma, spor, kültür, karşılıklı yatırımların geliştirilmesi ve ticaretin iki ülkenin potansiyeline uygun olarak arttırılması görüşmemizin ana konularını oluşturdu” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2016 Kasım’ında Belarus’a gerçekleştirdiği ziyaret sonrası iki ülke ilişkilerinde ciddi bir hareketlendirme yaşandığını sözlerine ekleyen Başbakan Yıldırım, “Biz de bu ziyaretimizde her iki ülke Cumhurbaşkanlarının ortaya koyduğu hedeflerin gerçekleştirilmesi için daha fazla neler yapılabilir, bunları etraflıca konuştuk, değerlendirdik. Önemli kararlar aldık. Türkiye ile Belarus arasında çok iyi düzeyde devam eden ikili ilişkiler yanı sıra bölgesel ve milletlerarası konularda da birbirimizle gayet iyi bir şekilde anlaşıyoruz ve ortak düşüncelere sahibiz. Belarus’un dış politikada ve ekonomide sayın Cumhurbaşkanı Lukaşenko’nun önderliğinde gerçekleştirdiği açılımları yakından takip ediyoruz be dünyanın bölgesel sorunlarla uğraştığı dönemde barış, istikrar, refahı korumaya yönelik özenli politikalarını takdirle izliyoruz” açıklamasını yaptı.

Yıldırım açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“İkili ticaret hacmimiz 2017’de yüzde 30’un üzerinde artış gösterdi. Ancak sizin de ifade ettiğiniz gibi 1 milyar dolara yakın gerçekleşen bu ticaret hacmi ülkelerimizin gerçek potansiyelini yansıtmaktan uzaktır. Dolayısıyla bunu arttıracak tedbirleri karşılıklı atacağımız adımlarla başarabiliriz. Bunu yaparken ticaret dengesini gözetmeyi ve kazan-kazan esasına göre gerçekleştirmeyi önemsiyoruz. Türk firmaları Belarus’ta doğrudan yatırım yapma konusunda önemli tecrübe kazandılar. Bu tecrübelerin gelecek yıllarda da devam etmesinin önemsiyoruz. İki ülke arasında potansiyelin daha fazla geliştirilmesi için lojistik ve kombine taşımacılık imkanlarının da arttırılmasına ihtiyaç var. Gerek otomotiv yan sanayi, tarım-hayvancılık, bilişim ve lojistik sistemleri olmak üzere daha çok bir çok alanda yapacağımız işler mevcuttur. Yarın Türkiye- Belarus İş Formuna birlikte katılacağız. İş adamlarımızı, yatırımlarımızı dinleyeceğiz. Karşılıklı olarak daha fazla birlikte çalışmaları için gerekli, ne varsa birinci ağızdan dinlemiş olacağız ve gerekli tedbirleri almak için adım atacağız. Bir yandan ekonomik, ticari ve yatırım faaliyetleri devam ederken diğer yandan da kültürel faaliyetleri ihmal etmiyoruz. Belarus- Tatar cemaati ziyaretinde bulunduk. Müftü ile görüştük. Tamamlanmış cami ve külliyeyi görme imkanımız oldu. Bu tesisin tamamlanmasında da payımız olduğu için çok mutlu olduk.”