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Başbakan Yıldırım: Benim de geçmişim Kürt (4)

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.06.2018 18:58 | Son Güncelleme

BAŞBAKAN YILDIRIM, VAN'DAKİ MİTİNGTE KONUŞTU Başbakan Binali Yıldırım, Hakkari'den sonra Van'a geçerek, Beşyol Meydanı'nda toplanan kalabalığa hitap etti.

BAŞBAKAN YILDIRIM, VAN'DAKİ MİTİNGTE KONUŞTU Başbakan Binali Yıldırım, Hakkari'den sonra Van'a geçerek, Beşyol Meydanı'nda toplanan kalabalığa hitap etti. 24 Haziran'da yeni ve beyaz bir sayfa açacaklarını söyleyen Yıldırım, "Özellikle Kürt kardeşlerime burada söz verip Ankara'ya gidince sözünü unutanlardan olmadık. Ne yaptıysak kardeşliğimiz, milletimiz için yaptık. Şimdi istiyoruz ki Van'ın yiğit insanları ile yürüdüğümüz bu yolda 24 Haziran'da yeni, beyaz bir sayfa açalım. Bölücü terör örgütüne hesap soracak mıyız? Din, dil, ırk, mezhep üzerinden bölücülük, ayrımcılık yapmadık. Terör örgütü sizin dertlerinizle dertlenmiyor. Onların sizin çocuklarınızın, sizin hayatınızı karartarak alçakça insan katlediyorlar. Bir olacağız birlikte Türkiye olacağız" dedi. Kendisini dinleyenlerin KİT tezahüratları üzerine Başbakan Yıldırım, "KİT'ler (Kamu İktisadi Teşebbüsü) işi tamam o iş oluyor merak etmeyin" diye konuştu. 'RET, BASKI POLİTİKALARINI HEP REDDETTİK' Başbakan Yıldırım, ret ve baskı politikalarını hep reddettiklerini, anlatılan korku masallarını da zihinlerinizden temizlediklerini söyledi. Yıldırım, "Türkiye partisi olacağım diye HDP sizden destek istedi değil mi? Siz de inanıp oy verdiniz. Sonra 'Kandil'in emrindeyiz' dediler. Van'ın değil Kandil'in emrinde olanlara dersi verecek misin Van? Oyu Kürt kardeşlerimden alıp Kandil'e selam duracaksın. Yok böyle bir şey. Etnik kimliğinizi kullanarak, sizin çocuklarınızı bunlar dağa çıkarmadı mı? Ellerine silah tutuşturmadı mı? Artık yavrularımızı dağa çıkaramıyorlar" diye konuştu. VAN'A YAPILAN VE YAPILACAK OLAN YATIRIMLAR Van'a yapılan yatırımlara ve yeni yapılacak yatırımlara ilişkin de konuşan Yıldırım, "Van'a doğalgaz getirdik mi? Şimdi sıra ilçelerde. İlçelere de doğalgaz getireceğiz. Şimdi ikinci tüneli de yapıyoruz hayırlı olsun. Size müjdem, yapımına HDP'li belediyelerin engel olduğu çevre yolunu yapıyoruz. İkincisi Van'a güzel bir stadyum yakışır değil mi? Güzel yeni bir stadyum yapacağız. Mevcut stadın yerini de Van Millet Bahçesi yapacağız. Kapıköy Sınır Kapısı'nı modernize ediyoruz. Daha çok turist İranlı gelecek. Van'ın ekonomisi daha çok canlanacak. Bir adet et kombinası yapıyoruz. Kültür merkezi ve kütüphane yapım kararı aldık. Hükümet konağını da yeniliyoruz. Atık su arıtma tesisinin temelini attık. 100 trilyon harcayacağız. Artık Van'ın kirli suları Van denizine atılmayacak arıtılacak. Akdamar Adası'na deniz altından boru ile su götürüyoruz" dedi. Orhan AŞAN- Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)

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