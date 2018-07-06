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Başbakan Yıldırım: "Benim ısrarım, sıradan bir bedelli çıkarmanın derdimize derman olmayacağı ve askerlik bekleyen arkadaşların beklentilerini de karşılamayacağı yönünde."

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.07.2018 19:39 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım: "Benim ısrarım, sıradan bir bedelli çıkarmanın derdimize derman olmayacağı ve askerlik bekleyen arkadaşların beklentilerini de karşılamayacağı yönünde."


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