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Başbakan Yıldırım: "Benzemezler ittifakı kuruldu biliyorsunuz. Neye karşı kuruldu, Cumhur İttifakı'na karşı. Ama Cumhur İttifakı'nın hedefi bellidir; milletin bekasıdır, milletin geleceğidir, ülkemiz üzerinde oynanan oyunlara karşı, iç ve dış emperyal güç

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.05.2018 14:13 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım: "Benzemezler ittifakı kuruldu biliyorsunuz. Neye karşı kuruldu, Cumhur İttifakı'na karşı. Ama Cumhur İttifakı'nın hedefi bellidir; milletin bekasıdır, milletin geleceğidir, ülkemiz üzerinde oynanan oyunlara karşı, iç ve dış emperyal güçlere karşı milletin dik ve kararlı duruşudur. Onun için biz ittifakı milletle yapıyoruz."


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