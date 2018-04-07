Başbakan Yıldırım, Bilge Tonyukuk Yazıtını ziyaret etti

Başbakan Binali Yıldırım, temaslarda bulunmak üzere geldiği Moğolistan’da Bilge Tonyukuk Yazıtını ziyaret etti.

Başbakan Binali Yıldırım, resmi ziyaret düzenlediği Moğolistan’da temaslarına devam ediyor. Başbakan Yıldırım, ziyaretinin ikinci gününde Bilge Tonyukuk Yazıtını ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı. Başbakan Yıldırım, TİKA’nın çalışmalarını yerinde inceledi.