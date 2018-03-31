HABER

Başbakan Yıldırım: "Bir de bu Fransa NATO üyesi, bizimle beraber. Eğer Türkiye'yi anlamakta zorlanıyorsanız ey Fransa geçmişten de ibret almadınız mı? Cezayir'e yaşattığınız acıları Suriye'nin mazlum insanları da mı yaşasın istiyorsunuz, bu nasıl iş. Bizi

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.03.2018 14:49 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım: "Bir de bu Fransa NATO üyesi, bizimle beraber. Eğer Türkiye'yi anlamakta zorlanıyorsanız ey Fransa geçmişten de ibret almadınız mı? Cezayir'e yaşattığınız acıları Suriye'nin mazlum insanları da mı yaşasın istiyorsunuz, bu nasıl iş. Bizim için Suriye'de halka zulmeden bütün örgütler aynıdır, aynı kefededir. Macron, terör örgütleri arasında hakemlik yapmak istiyorsa buyursun yapsın. Türkiye'nin teröristlerle hiçbir işi olmaz."

Temel Karamollaoğlu için olay benzetmeTemel Karamollaoğlu için olay benzetme
Öğrenci yemek istediğine bin pişman oldu!Öğrenci yemek istediğine bin pişman oldu!
Afrin'den kahreden haber!Afrin'den kahreden haber!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Başbakan Binali Yıldırım

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da ortalığı karıştıran sevinç gösterisi! 'O halatı beline dolarım sallana sallana...'

Survivor'da ortalığı karıştıran sevinç gösterisi! 'O halatı beline dolarım sallana sallana...'

Beyaz Show'da Seren Serengil ilişki sözleşmesiyle herkesi şaşırttı!

Beyaz Show'da Seren Serengil ilişki sözleşmesiyle herkesi şaşırttı!

Sanatçılar birlik oldu! İstifa çağrısında bulundular

Sanatçılar birlik oldu! İstifa çağrısında bulundular

Manisaspor, Elazığspor deplasmanına gitmek için uçak parası bulamadı

Manisaspor, Elazığspor deplasmanına gitmek için uçak parası bulamadı

Çok tartışılan isimden Hulusi Akar’a mektup

Çok tartışılan isimden Hulusi Akar’a mektup

Ünlü Konyaaltı Plajı, Hülya Koçyiğit’in damadının oldu!

Ünlü Konyaaltı Plajı, Hülya Koçyiğit’in damadının oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erdoğan'dan son dakika 'AKM' açıklaması

Erdoğan'dan son dakika 'AKM' açıklaması

Akşener, Erdoğan’ı 5 puanla geçer! Olay açıklama

Akşener, Erdoğan’ı 5 puanla geçer! Olay açıklama

Son dakika: Türkiye ve Fransa arasında kritik görüşme

Son dakika: Türkiye ve Fransa arasında kritik görüşme

Son dakika! Erdoğan'dan Sincar'a operasyon sinyali

Son dakika! Erdoğan'dan Sincar'a operasyon sinyali

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Özgür Özel tarif etti

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Özgür Özel tarif etti

Başbakan Yıldırım'dan flaş ittifak açıklaması

Başbakan Yıldırım'dan flaş ittifak açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.