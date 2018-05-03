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Başbakan Yıldırım: "Bir değerlendirme kuruluşu, hiç programında yokken hiç gündeminde yokken, bir gece ansızın Türkiye'nin notunu düşürüyor. Gerekçelerine bakıyorsunuz, ipe sapa gelmeyen şeyler. Türkiye'nin gerçekleriyle uyuşmuyor, tamamen siyasi; AK Part

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.05.2018 11:47 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım: "Bir değerlendirme kuruluşu, hiç programında yokken hiç gündeminde yokken, bir gece ansızın Türkiye'nin notunu düşürüyor. Gerekçelerine bakıyorsunuz, ipe sapa gelmeyen şeyler. Türkiye'nin gerçekleriyle uyuşmuyor, tamamen siyasi; AK Parti'ye nasıl zarar verebiliriz seçim sürecinde, buna göre kurgulanmış bir senaryo. Sizin notunuzun, bizim için kıymeti harbiyesi yoktur. Bizim için not, milletin notudur. 24 Haziran da o notun alınacağı gündür."


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