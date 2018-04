Başbakan Yıldırım: “Bir süper güç, DEAŞ ile mücadele için Türkiye’nin insanlarını öldüren terör örgütüyle işbirliği yapıyor"

“Güvenlik, istikrar olmayan yerde hiçbir şey olmaz"

“Amacımız huzur” diyen Yıldırım, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Huzur olmayan yerde, güvenlik olmayan yerde istikrar olmayan yerde hiçbir şey olmaz. Ne yatırım olur, ne üretim olur, ne kalkınma olur. Bakın, belki şaşıracaksınız. Türkiye geçen yıl yüzde 7.4 büyüdü. G-22 içinde bir numara, Çin’den de daha fazla. Bu nasıl oluyor? Suriye’de savaş var, Irak’ta iç karışıklık var İran’da sıkıntılar var, bizim yok. Başkalarının sıkıntıları var bize yansıyor. Yani işte Filistin var, İsrail var, Kıbrıs sorunu var, Yunanistan ile şöyle böyle bazen tatlı bazen limoni ilişkiler var. Bütün bunlara rağmen Türkiye büyümeye devam ediyor."

Türkiye’nin son 15 yılda 3 kat büyüdüğünü bildiren Başbakan Yıldırım, kişi başına gelirin 3 bin 200 dolardan 11 bin dolara çıkarıldığını söyledi.

Dünya sıralamasında altyapı gelişmişliği bakımından Türkiye’nin 2003’te 39. sıradayken bugün 9. sırada olduğunu paylaşan Başbakan Yıldırım, “Havacılıkta Türkiye çok büyük gelişme kaydetti. Ben göreve başladım 2003 yılında, dünya havacılığından bizim aldığımız pay yüzde 0.45, şu anda Türkiye dünya havacılığından yüzde 2 pay alıyor. Dünyanın en fazla destinasyonu olan havayolu şirketi THY’dir. 304 noktaya uçuş yapıyor. İspanya’ya 56 uçuşu var haftada, yazın bu 80’e çıkıyor. 200 milyon yolcu kapasiteli havalimanını biz onun için yapıyoruz. Bunu da bütçemizle yapmıyoruz. Bunu söyleyeyim. Bizim bütçeden bu projeye tek kalemde 12 milyar Euro ayıracak imkanımız yok. Ne yaptık, PPP modelle yaptık. Nasıl bir model onu da söyleyeyim size. Yapacak, 25 yıl işletecek, işletme yılı için her yıl 1 milyar 50 milyon Euro bize kira verecek. Hem havaalanını yapacak, hem her yıl 25 yıl boyunca 1 milyar 50 milyon Euro kira verecek, 25 yıl sonunda da dünyanın en büyük havaalanını bize teslim edecek, geriye verecek veya devam et diyeceğiz, belirli bir kira ile işletmeye devam edecek. Peki neden böyle bir şey? Çünkü yolcu var. Buna karşılık bizim verdiğimiz taahhüt şudur 12 yıl için 340 milyon yolcu garantisi var" şeklinde konuştu.

“Altyapıya yapılan yatırım geleceğe yapılan yatırımdır” diyen Başbakan Yıldırım, Türkiye’nin büyümesinin ve 36 milyar dolardan 160 milyar dolara çıkan ihracat hacminin arkasında altyapı projelerinin olduğunu dile getirdi.

Türkiye’nin her yerinde geniş bant internet olduğunu söyleyen Yıldırım, “Dijital gap dediğimiz sayısal uçurum hemen hemen kalmadı. İnsanın yaşadığı her yerde iletişim imkanı var” ifadelerini kullandı.