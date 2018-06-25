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Başbakan Yıldırım: Birkez daha Türkiye kazandı, bu seçimin kaybedeni yoktur

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.06.2018 03:04 | Son Güncelleme

 BAŞBAKAN Binali Yıldırım, "Seçim kampanyasındaki tartışmalar artık geride kalmıştır.

Hakime TORUN - Mustafa TURAPOĞLU-Gizem KARADAĞ/ANKARA, (DHA)- BAŞBAKAN Binali Yıldırım, "Seçim kampanyasındaki tartışmalar artık geride kalmıştır. Bugün yeni bir gündür. Geçmiş geçmişte kaldı cancağızım yeni günde yeni şeyler söylemek lazım. Türkiye'yi durdurmak isteyenler, dize getirmek isteyenler dize gelmiştir, millet kazanmıştır. Birkez daha Türkiye kazandı, bu seçimin kaybedeni yoktur. Siyasi rekabet bizim için 'yenme-yenilme' anlamına gelmez. Herkes, bütün vatandaşlarım emin olmalıdır ki Türkiye daha güçlü demokrasisiyle daha sağlam temellere oturmuş bir Türkiye olarak yoluna devam edecektir. Hangi partiye oy vermiş olursa olsun her bir vatandaşımızın cumhurbaşkanı, milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'dır" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri sonrası parti genel merkezi önünde toplanan partililere seslendi.
Yıldırım, "Duymayan duysun bilmeyen bilsin kardeşiz. Tek bir milletiz. Bugün bayram günüdür, Türkiye'nin günüdür. Gün, 81 milyonun kazandığı, kaybedeni olmayan bir gündür. 24 Haziran seçimleri demokrasi tarihimizin en önemli dönüm noktası olmuştur. Aziz milletimize minnettarız, şükranlarımızı sunuyoruz. Seçim kampanyasındaki tartışmalar artık geride kalmıştır. Bugün yeni bir gündür. Geçmiş geçmişte kaldı cancağızım yeni günde yeni şeyler söylemek lazım. Milletin adamı, Türkiye sevdalısı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yeni sistemin cumhurbaşkanıdır" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN BÜTÜN VATANDAŞLARININ 7'DEN 70'E HUKUKU ARTIK GÜVENCE ALTINDADIR"
Yıldırım, "Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün vatandaşlarının 7'den 70'e hukuku artık güvence altındadır. Farklılıklarımızla yeniden kaynaşmak için, bir ve beraber olmak için hazırız, bu aşk ve şevkle geleceğe kutlu yürüyüşümüze devam edeceğiz. Zaman kucaklaşma zamanıdır. Bu zafer sizindir" dedi.

"BİRKEZ DAHA TÜRKİYE KAZANDI, BU SEÇİMİN KAYBEDENİ YOKTUR"
Yıldırım, "Türkiye'yi durdurmak isteyenler, dize getirmek isteyenler dize gelmiştir, millet kazanmıştır. Birkez daha Türkiye kazandı, bu seçimin kaybedeni yoktur. Siyasi rekabet bizim için 'yenme-yenilme' anlamına gelmez. Herkes, bütün vatandaşlarım emin olmalıdır ki Türkiye daha güçlü demokrasisiyle daha sağlam temellere oturmuş bir Türkiye olarak yoluna devam edecektir. Hangi partiye oy vermiş olursa olsun her bir vatandaşımızın cumhurbaşkanı, milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Milletimiz, erdem, irade ve cesaretle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı olarak net bir sonuçla seçmiştir. Teşekkür ediyoruz aziz milletimize. Seçim sonuçlarını değerlendirerek buna göre adımlarımızı atacağız. Şimdi Türkiye için Cumhurbaşkanımızın etrafında kenetlenme günüdür. Milletin adamıyla milli bir mutabakatla kutlu yürüyüşe devam etme vaktidir" açıklamasında bulundu.

"ARTIK YENİ SİSTEM, CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR"
Yıldırım, "24 Haziran zaferi Türkiye'nin geleceğe attığı sarsılmaz adımın habercisidir. Ayrı gayrı yok, ötekileştirme yok, sen-ben kavgası yok. Bütün Türkiye'yi kucaklayan adalet, kalkınma siyasetiyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, bu seçimlerle beraber milletimiz tarafından sandıkta onaylanmıştır. Artık yeni sistem, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yürürlüğe girmiştir. Bu demokrasi şölenine katılan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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