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Başbakan Yıldırım: "Biz AB'ye üyelik için kararlılığımızı sürdüreceğiz. Rusya ile ilişkilerimizin gelişmiş olması Avrupa'ya alternatif değildir."

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.04.2018 11:13 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım: "Biz AB'ye üyelik için kararlılığımızı sürdüreceğiz. Rusya ile ilişkilerimizin gelişmiş olması Avrupa'ya alternatif değildir."


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