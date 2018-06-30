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Başbakan Yıldırım: Biz dükkanı kapattık (1)

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.06.2018 14:06 | Son Güncelleme

Cansel KİRAZ-Güven USTA İstanbul DHA - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 25.

Cansel KİRAZ-Güven USTA İstanbul DHA - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 25. Olağan Genel Kurulunda konuştu.

"BİZİM KOLTUK ELDE KALDI"

Başbakan Yıldırım, "İhracatımız artıyor ama daha çok artması lazım, tekrar ediyorum yeterli değil. İthalatımız da artıyor, daha çok artıyor ama bu seneden itibaren yavaş yavaş denge kurulmaya çalışılacak. İhracatımızı artırdığımız zaman cari açığımız azalacak, dolayısıyla ekonomimizdeki iyileşme çok daha belirgin hale gelecek. Daha çok ihracatımızın artış hızını yükseltmemiz lazım. Buna ihtiyacımız var. Bunun için kafa yoracağız. Yeni dönemde inşallah bunlar da ele alınacak. İhracatçı sayımız 70 bini aştı, yeterli görmüyoruz, bunu 120 binin üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Çıkarabiliriz." dedi. Seçimlere değinen Yıldırım, "94 yıllık parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçişi gerçekleştirdi ve yeni sistemin kurucu cumhurbaşkanı olarak da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı seçti" ifadelerini kullandı. Yeni sistemde başbakanlık olmadığını hatırlatan Yıldırım, "Bizim koltuk elde kaldı." şeklinde espri yaptı.

"BİZ DÜKKANI KAPATTIK"

TİM'de görev devir teslim olacağını belirten Başbakan Yıldırım, adaylara "Gayet güzel demokratik bir yarış oluyor, aynen bizim yaptığımız gibi. Geçen hafta da biz bu heyecanı yaşadık. Biz rahatladık, yarın siz de rahatlarsınız. Kazansanız 3 saat sürüyor sevinci, kaybetseniz 1 günde atıyorsunuz. Onun için kazananın stresi daha çok. 3 saat keyfini yaşarsınız ondan sonra 'Ne yapacağız?'

diye düşünürsünüz. Kaybeden 1 gün üzülür, ondan sonra 'Allah, dünya varmış.' der. Hiç endişe etmeye gerek yok, biriniz kazanacaksınız. Ama kazanamayan benim koltuğu gelip alabilir. Bir fark var; siz sadece dükkanı devrediyorsunuz, biz dükkanı kapattık" diye konuştu.

"TÜRKİYE'Yİ 2023'E TAŞIYACAK YENİ CUMHURİYET HÜKÜMETİ AÇIKLANMIŞ OLACAK"

Ülkede artık seçimin bittiğini söyleyen Yıldırım, "Geçim dönemi. İşler normale döndü. Bundan sonra işimize gücümüze daha çok yoğunlaşacağız. Ankara'da da işler iyi gidiyor. Zannediyorum önümüzdeki hafta sonu, yeni hükümet de açıklanmış olur. Türkiye'yi 2023'e taşıyacak yeni Cumhuriyet Hükümeti açıklanmış olacak" dedi.

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