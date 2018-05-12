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Başbakan Yıldırım: "Biz, toprağına ve bayrağına gönülden bağlı bir milletiz. Askerlik ve çiftçilikle Anadolu'yu kendimize yurt edindik. Tarihte bizi bu topraklardan çıkarmaya çalışan hiçbir güç başarılı olamadı. Bundan sonra da ne bayrağımızı yere düşürür

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.05.2018 15:55 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım: "Biz, toprağına ve bayrağına gönülden bağlı bir milletiz. Askerlik ve çiftçilikle Anadolu'yu kendimize yurt edindik. Tarihte bizi bu topraklardan çıkarmaya çalışan hiçbir güç başarılı olamadı. Bundan sonra da ne bayrağımızı yere düşürürüz ne de toprağımıza ayak bastırırız."


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