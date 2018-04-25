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Başbakan Yıldırım: "Bizim AB'den kopmak gibi bir şeyimiz yok. Biz NATO üyesiyiz. AB'yi 60 yıldan fazla sırada bekleyen bir ülkeyiz. Bizden sonra gelenler fersah fersah herkes girdi. Türkiye'ye ideolojik bir yaklaşım var."

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.04.2018 11:22 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım: "Bizim AB'den kopmak gibi bir şeyimiz yok. Biz NATO üyesiyiz. AB'yi 60 yıldan fazla sırada bekleyen bir ülkeyiz. Bizden sonra gelenler fersah fersah herkes girdi. Türkiye'ye ideolojik bir yaklaşım var."


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