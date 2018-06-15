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Başbakan Yıldırım: "Bizim derdimiz Kürt-Türk kardeşlerimizle değil, bizim derdimiz, sorunumuz, bu ülkeyi bölmek isteyen, genç beyinleri, nesilleri zehirlemek isteyen bölücü terör örgütüyledir."

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.06.2018 18:12 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım: "Bizim derdimiz Kürt-Türk kardeşlerimizle değil, bizim derdimiz, sorunumuz, bu ülkeyi bölmek isteyen, genç beyinleri, nesilleri zehirlemek isteyen bölücü terör örgütüyledir."


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