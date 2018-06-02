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Başbakan Yıldırım: Bizim istikametimizi Pensilvanya, Kandil değil; millet belirler (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.06.2018 17:36 | Son Güncelleme

'24 HAZİRAN'DA KİMİN AMPULÜ SÖNECEK BU MİLLET SİZE GÖSTERECEK' Başbakan Binali Yıldırım, Düzce Anıt Park Meydanı'nda halka seslendi.

Başbakan Yıldırım: Bizim istikametimizi Pensilvanya, Kandil değil; millet belirler (2)

'24 HAZİRAN'DA KİMİN AMPULÜ SÖNECEK BU MİLLET SİZE GÖSTERECEK'
Başbakan Binali Yıldırım, Düzce Anıt Park Meydanı'nda halka seslendi. Türkiye'nin kendi topunu, gemisini ve helikopterini yapar hale geldiğini ifade eden Başbakan Yıldırım, "İşte bugünlerde petrol aramaları için Fatih gemisi de vira bismillah diyerek Akdeniz'e açıldı. Bugün Türkiye'de her ailenin hekimi var. Çocuklarımız okullarda akıllı tahtalarla, tabletlerle çağdaş eğitimin, bilişimin gerektirdiği imkanlardan faydalanıyor. Türkiye'nin şehirlerini birbirine bölünmüş yollarla bağladık. Yolları böldük, gönülleri birleştirdik. Hayatları birleştirdik. Türkiye'nin doğusunu batısıyla, kuzeyini güneyiyle birleştirdik" dedi.
Türkiye’nin 5 kıtada 200'e yakın ülkeye otomotiv sektöründe ihracat yaptığını söyleyen Yıldırım, "Bunların dünyadan haberi yok. Otomotiv sektöründe 60 bin aile iş aş imkanına sahip. 12 yıldır, ihracatta Türkiye birincisi oldu. Bir şeyi konuşmadan önce inceden inceye düşün. İnce'yi ele Erdoğan'ı seç. İnce'yi eler bu millet, Erdoğan’ı seçer. Ben bu işe karşıyım diyor. Her şeye karşı olan, Kanal İstanbul'a, otomobil üretmeye karşı olan, yapılan bunca hizmetlere karşı olana bu ülke teslim edilir mi? Bir diğeri çıkıyor FETÖ aklının projelerini millete anlatıyor, '24 Haziran'da ampul sönecek' diyor. 24 Haziran'da kimin ampulü sönecek, kimin ışığı yanacak, millet size gösterecek. Yak ışıkları, bir kez daha Türkiye aydınlansın. Milletimiz bütün bunlar görüyor. İbretle takip ediyor" diye konuştu.
'GÜÇLÜ CUMHURBAŞKANI İÇİN GÜÇLÜ MECLİS'E İHTİYAÇ VAR'
Yıldırım, güçlü Cumhurbaşkanı için güçlü Meclis'e ihtiyaç olduğunu da belirterek, şöyle konuştu:
"24 Haziran’da yeni bir döneme başlıyoruz. Meclis yasa çıkaracak, hükümet ülkeyi yönetecek. Bazıları kafa karıştırıyorlar. 'Tayyip Erdoğan'ı seçelim de gerisi mühim değil.' Bu doğru değil. Güçlü Cumhurbaşkanı için güçlü Meclis'e, güçlü Ak Parti'ye ihtiyaç var. Yeni sistemde iki başlılık ortadan kalkacak. Yönetimde sade sisteme geçeceğiz. Cumhurbaşkanı ve bakanları milletten aldığı yetkiyle başarılı hizmetler yapacak. Ekonomik krizler, siyasi çıkmazlar, gerginlikler tamamen ortadan kalkacak. Belini kırdığımız terör bir daha nefes alamayacak. İşimiz, terörün Türkiye ve komşularının topraklarından tamamen yok olana kadar bu operasyonlarımızı sürdürmek. Bugünlerde finans operasyonlarıyla Türkiye'ye ayar vermeye çalışıyorlar. Türkiye'yi hedef alanlar, siyaset mühendisliği yapanlar kaybetmeye mahkumdur. 24 Haziran çiftçimizin, memurumuzun, emeklimizin, öğrencimizin, sanayicimizin, 81 milyon vatan evladının yüzünün güleceği gündür. 24 Haziran'da Türkiye şahlanacak."
Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

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Başbakan Yıldırım: Bizim istikametimizi Pensilvanya, Kandil değil; millet belirler (2)Başbakan Yıldırım: Bizim istikametimizi Pensilvanya, Kandil değil; millet belirler (2)Başbakan Yıldırım: Bizim istikametimizi Pensilvanya, Kandil değil; millet belirler (2)Başbakan Yıldırım: Bizim istikametimizi Pensilvanya, Kandil değil; millet belirler (2)

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