Başbakan Yıldırım: Bizim kongrelerimizde masalar sandalyeler havada uçuşmaz (2)

Son Güncelleme 3 saat önce POLİTİKA HABERLERİ | 13.01.2018 15:48 |3 saat önce

"EMPERYALİSTLER, ÜLKEMİZİN ÜZERİNDEKİ PLANLARINDAN VAZGEÇMEDİ" Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı AK Parti kongresinde konuşan Başbakan Yıldırım, Türkiye'nin özgürlüklerin ülkesi olduğunu, AK Parti'ni hiç kimseyi kendine benzetme arzusunda olmadığını, ülkede herkesin inandığı gibi yaşama hakkına sahip olduğunu söyledi. Herkesin inandığı gibi kendini ifade etme hakkına sahip olduğunu da belirten Yıldırım, "Herkes özgürce bütün haklarından yararlanırken ülkemizin milletimizin bölünmez bütünlüğüne saygı gösterecektir. Emperyalistler, hiçbir zaman ülkemizin üzerindeki planlarından vazgeçmedi. İçimizden işbirlikçi bulduklarında gücümüzü azaltacak projelerini planlarını hayata geçirmeye çalıyorlar. Emperyalistlerin hedeflerini, planlarını hiçbir zaman aklımızdan çıkartmayacağız. Türkiye düşmanlarının heveslerini kursağında bırakmak için milletçe birbirimizi daha çok seveceğiz, birbirimize daha çok kenetleneceğiz. Tartışılmaz konular bellidir. Temel hak ve hürriyetlerimizi ülkenin birliğini, toprak bütünlüğünü, milletin birliği ve beraberliğini, istiklalimizin sembolü ay yıldızlı bayrağımız asla tartışma konusu olamaz. Her vatandaşımızın bu ülkede birinci sınıftır ve aynı itibara sahiptir" dedi.

Terörle mücadeleyi teröristle mücadele olarak görmediklerini belirten Yıldırım şunları söyledi: "Terörle mücadeleyi sadece güvenlik tedbirleri olarak da görmüyoruz. Hukuk temelinde vatandaşlarımızın haklı taleplerini karşılamak için büyük çaba sarf ediyoruz. İnsanlarımız refahını daha artırmak, bölgesel kalkınma farklılığını ortadan kaldırmak için çalışıyoruz. Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde terörün mağdur ettiği büyük yaraları sardık, sarmaya devam ediyoruz. Terörle mücadelemizin ardından yerle bir olan çukur siyasetiyle harabeye dönen il, ilçelerimizi yeniden inşa ediyoruz. 26 binden fazla konutu yeniden yapıp vatandaşlarımıza teslim ediyoruz. Kayyum atanan belediyeler çok güzel hizmetler ifa ediyor. Bugüne kadar kayyum atanan 90'dan fazla belediye 2.5 milyar liradan fazla yatırım yaptı. Belediyelerin borçlarını da ödüyoruz. Daha önceki belediyeler aldıkları paraları hizmet için harcamadıkları gibi dağa teröristlere daha fazla insan öldürmesi için daha fazla kaos çıkartılması için aktardılar. Belediyelerin birikmiş borç miktarı 4 milyarın üzerinde çıkmıştı. Vatandaş artık bizim yanımızda duruyor, teröre lanet oluyor. Terörle arasındaki mesafeyi gittikçe arttırıyor. Terörle mücadelede kazanan millet oldu. Biz güvenliğin özgürlüğün dengesini sağlayan bir mücadelenin içerisindeyiz."

KILIÇDAROĞLU ELEŞTİRİSİ Başbakan Yıldırım, Niğde'de yapacakları yatırımları anlatmadan önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na birkaç laf söyleyeceğini belirtti. Yıldırım şunları söyledi: "Laftan anlamasa da biz vatandaşlarımızın gerçeği öğrenmesi için bazı hususlara kısa kısa değinmenin yararı olduğunu düşünüyorum. Maalesef ana muhalefet partisinin başkanında yalan gani. Arkasından yetişmenin imkânı yok. 15 yılda 25 bin kilometre bölünmüş yol yaptık. Onun yalanı bundan daha fazla tutuyor. Bizim yollar bile söylediği yalanın gerisinde kalıyor. Bugün konuşmasında diyor ki; 'Benim sözüm var; Adaları geri alacağım. Adalar bizim mi Yunanistan'ın mı?' diye soru soruyor. O soruyu bize soracağına adaları teslim edenlere sor. Ağzımı açtırma bak. Konuştuğum zaman altından kalkamazsın. Bor'da uçak maketi açmışlar. Onların yapacağı ancak makettir. Onlar ne bölünmüş yol, ne de hızlı tren yapabilirler. Ancak oyuncak yaparlar. Türkiye'de hizmeti hep sağ iktidarlar yapmış." "SALDIRI, TACİZLER KARŞILIKSIZ KALMAYACAK"