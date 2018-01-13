Başbakan Yıldırım: Bizim kongrelerimizde masalar sandalyeler havada uçuşmaz

Uğur MART-Ali KADI-Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)- BAŞBAKAN Binali Yıldırım, AK Parti kongrelerinde başka partilerde olduğu gibi masaların sandalyelerin havada uçuşmadığını belirterek, "Ayyıldız bayrak dalgalanır, sevgi olur, birlik, kardeşlik olur" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Niğde İl Kongresi'ne katıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın eşlik ettiği Başbakan Yıldırım, kongre öncesi Süleyman Fethi Caddesi'nde toplanan yaklaşık 2 bin kişiye hitap etti. Niğdeliler ile bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirten Yıldırım, "Bizim kongrelerimiz işte böyle bayram yeri gibidir. Bizim kongrelerimizde başkalarındaki gibi masalar sandalyeler havada uçuşmaz. Ay yıldızlı bayraklar dalgalanır, sevgi olur, birlik olur kardeşlik olur. 2019'a hazırlanıyoruz. AK kadrolar 2019' hazır mı?" diye konuştu.

Niğde'nin Ömer Halisdemir'in memleketi olduğunu hatırlatan Başbakan Yıldırım şöyle devam etti: