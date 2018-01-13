HABER

Başbakan Yıldırım: Bizim kongrelerimizde masalar sandalyeler havada uçuşmaz

POLİTİKA HABERLERİ | 13.01.2018 14:39 | Son Güncelleme 4 saat önce

Uğur MART-Ali KADI-Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)- BAŞBAKAN Binali Yıldırım, AK Parti kongrelerinde başka partilerde olduğu gibi masaların sandalyelerin havada uçuşmadığını belirterek, "Ayyıldız bayrak dalgalanır, sevgi olur, birlik, kardeşlik olur" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Niğde İl Kongresi'ne katıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın eşlik ettiği Başbakan Yıldırım, kongre öncesi Süleyman Fethi Caddesi'nde toplanan yaklaşık 2 bin kişiye hitap etti. Niğdeliler ile bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirten Yıldırım, "Bizim kongrelerimiz işte böyle bayram yeri gibidir. Bizim kongrelerimizde başkalarındaki gibi masalar sandalyeler havada uçuşmaz. Ay yıldızlı bayraklar dalgalanır, sevgi olur, birlik olur kardeşlik olur. 2019'a hazırlanıyoruz. AK kadrolar 2019' hazır mı?" diye konuştu.

Niğde'nin Ömer Halisdemir'in memleketi olduğunu hatırlatan Başbakan Yıldırım şöyle devam etti:

"Niğde, 15 Temmuz alçak darbe girişiminde şehitlerimizin adeta sembolü oldu. Alçaklara karşı o gece gösterdiği vatan severliğiyle göğsünü siper ederek amaçlarına ulaşmalarına, o girişiminin akamete uğramasında çok büyük fedakarlık, kahramanlık yaptı, bedelini de şehit olarak ödedi. O şimdi peygamberimizin yanında. Allah bütün şehitlerimize, Ömer Halisdemir'e bütün 15 Temmuz şehitlerimize, İstiklal mücadelesindeki, terörle verdiğimiz mücadelede kaybettiğimiz bütün şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Onlar bizim bu ülkede, bu topraklarda hür ve bağımsız yaşamamız için hayatlarını ortaya koydu. Bize düşen görev de bu ülkeyi daha ileri götürmek, bu milletin yüzünü daha da güldürmektir."

Başbakan Yıldırım ile bakanlar ardından 5 Şubat Spor Salonu'ndaki kongreye katıldı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İbrahim Tatlıses'in evlilik teklifine Ayşegül Yıldız'dan yanıt geldi!

İbrahim Tatlıses'in evlilik teklifine Ayşegül Yıldız'dan yanıt geldi!

Başakşehir Arda Turan'la anlaştığını açıkladı

Başakşehir Arda Turan'la anlaştığını açıkladı

Emlakçı 'Arsanı neden ucuza satıyorsun' dedi, 7 milyonluk dolandırıcılık ortaya çıktı

Emlakçı 'Arsanı neden ucuza satıyorsun' dedi, 7 milyonluk dolandırıcılık ortaya çıktı

Erdoğan'dan Afrin'e operasyon sinyali!

Erdoğan'dan Afrin'e operasyon sinyali!

Denizli'de öğretmene öğrencisinden düşük not dayağı iddiası

Denizli'de öğretmene öğrencisinden düşük not dayağı iddiası

Son dakika: TSK, Afrin'deki PYD mevzilerini vurmaya başladı

Son dakika: TSK, Afrin'deki PYD mevzilerini vurmaya başladı

İlginizi Çekebilir

Abdullah Gül'ün 2019 adayı kim olacak? Ankara'yı hareketlendirecek iddia!

Abdullah Gül'ün 2019 adayı kim olacak? Ankara'yı hareketlendirecek iddia!

Abdullah Gül’ün sırrı ortaya çıktı

Abdullah Gül’ün sırrı ortaya çıktı

FETÖ firarisi Ekrem Dumanlı: Abdullah Gül bana 'Hocaefendiyi özledim, beni görüştür' dedi

FETÖ firarisi Ekrem Dumanlı: Abdullah Gül bana 'Hocaefendiyi özledim, beni görüştür' dedi

Meral Akşener parti adı verdi! Ankara'yı sarsacak ittifak açıklaması

Meral Akşener parti adı verdi! Ankara'yı sarsacak ittifak açıklaması

Ümit Özdağ’dan ‘silahlı kamplar’ için flaş iddia: Nokta da verebiliriz

Ümit Özdağ’dan ‘silahlı kamplar’ için flaş iddia: Nokta da verebiliriz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Başbakan Yıldırım'dan ABD'deki Zarrab davasıyla ilgili flaş açıklama

Başbakan Yıldırım'dan ABD'deki Zarrab davasıyla ilgili flaş açıklama

Bakan Kurtulmuş'tan olay Abdullah Gül yorumu

Bakan Kurtulmuş'tan olay Abdullah Gül yorumu

Bekir Bozdağ, ceketini vatandaşa hediye etti

Bekir Bozdağ, ceketini vatandaşa hediye etti

Başbakan Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na 'Ege adaları' yanıtı

Başbakan Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na 'Ege adaları' yanıtı

'Korkmuyorum lan' dediği gün iş biter

'Korkmuyorum lan' dediği gün iş biter

MHP'den 'Kürt seçmen' tepkisi: 'HDP bile Hasip Kaplan'ı kınıyor'

MHP'den 'Kürt seçmen' tepkisi: 'HDP bile Hasip Kaplan'ı kınıyor'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.