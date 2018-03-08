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Başbakan Yıldırım, Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği heyetini kabul etti 

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.03.2018 17:22 | Son Güncelleme

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Çankaya Köşkünde Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği Başkanı Zümran ömürü ve heyetini kabul etti.

Başbakan Yıldırım, Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği heyetini kabul etti 

ANKARA (DHA) - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Çankaya Köşkünde Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği Başkanı Zümran ömürü ve heyetini kabul etti.

(FOTOĞRAF)

Başbakan Yıldırım, Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği heyetini kabul etti

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