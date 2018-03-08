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Başbakan Yıldırım, Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği heyetini kabul etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.03.2018 18:00 | Son Güncelleme

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Çankaya Köşkünde Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği Başkanı Zümran ömürü ve heyetini kabul etti.

ANKARA (DHA) - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Çankaya Köşkünde Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği Başkanı Zümran ömürü ve heyetini kabul etti.

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