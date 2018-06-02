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Başbakan Yıldırım Bolu'da

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.06.2018 15:15 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım, Bolu Valiliği'ni ziyaret etti

BOLU (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, Bolu Valiliği'ni ziyaret etti.

Başbakan Yıldırım, Vali Aydın Baruş ve diğer yetkililerce Valilik Binası önünde karşılandı.

Yıldırım, basına kapalı gerçekleştirilen ziyarette, şehirdeki yatırımlara ve yürütülen çalışmalara ilişkin Vali Baruş'tan bilgi aldı.

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Başbakan Binali Yıldırım bolu valiliği Vali Aydın Baruş

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