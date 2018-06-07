Başbakan Yıldırım: Boş vaatlerle yalanla dolanla iş olmaz (2)

'O GENERALİN APOLETİNİ SÖKMEK SANA MI KALDI?' Başbakan Binali Yıldırım, Kars mitinginin ardından helikopterle Ardahan'a geldi. PTT Kavşağı'nda düzenlenen mitingde kalabalığa hitap eden Başbakan Yıldırım, isim vermeden CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi eleştirdi. Yıldırım, "PKK'ya, DEAŞ'a, FETÖ'cülere el aman vermeyen, göz açtırmayan paşanın apoletini sökecekmiş. Hadi oradan, sen kimsin? Sen kimsin, o generalin apoletini sökmek, sana mı kaldı? Millet sana o yetkiyi vermez. Boşuna heveslenme. Daha dereyi görmeden paçayı sıvayanlara millet, bu fırsatı vermez. Velhasılıkelam, bunların işi karışık. Kafaları karışık, hesapları karışık, hayatları karışık. Bizim milletimiz, karışık işi sevmez. İşe bakar, hizmete bakar, kimin ne söylediğine bakar. Söze bakmaz, sözü söyleyene bakar. Recep Tayyip Erdoğan'a bakar. Sözünün eri AK Parti'ye bakar. Hiçbir terör örgütü, hiçbir darbe girişimi bizim bu kutlu yürüyüşümüzü asla durduramaz. Bizi millet yolundan asla döndüremez. El ele verdik, beraber olduk, bu davaya birlikte sahip olduk. Liderimiz, Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında dimdik durduk, evelallah" diye konuştu. Ardahan'a 16 yılda 6 katrilyon yatırım yaptıklarını belirten Başbakan Yıldırım, kente yeni müze kurulacağını söyledi. Ilgar Tüneli'ni açacaklarını kaydeden Yıldırım, "Türkiye- Gürcistan- Azerbaycan arasında Bakü- Tiflis- Kars demir yolunu açtık, hizmete girdi. Ardahan'ı da bu demir yoluna bağlayacağız. Tarıma çok büyük destek sağlayacağız. 76 bin dönüm arazi suyla buluşacak. Aynı zamanda 5 milyon kilowatt saat enerji üretecek Göle Durançam Sulama Tesisi projelerini de hazırlıyoruz. Ardahan merkezde yer alan 500 dönümlük alanı tabiat parkı yapıyoruz. Ardahan, mera hayvancılığı bölgesinin merkezi olacak. Kaz ve arı yetiştirici yatırımlarını da destekleme programına aldık" dedi. 'PROJE TERÖR ÖRGÜTLERİ DİZE GETİREMEYECEK' Seçim sürecinde duruşlarını değiştirmediklerini vurgulayan Başbakan Yıldırım, şunları söyledi: "Bizim yönetim anlayışımızda muhalefet ile iktidar olmazsa olmaz, birbirini tamamlar. Farklı düşünceler, inanışlar birbirimizin hakkına, hukukuna saygı göstermeye engel değil. Hamdolsun, farklılıklarımızı hep zenginlik gördük. Daha merhametli, daha gönül alıcı olmak için büyük bir gayret gösteriyoruz. Seçim sürecinde bu duruşumuzu değiştirmiyoruz. Geleceğin Türkiye'si için hedeflerimizi, projelerimizi, milletimize anlatıyoruz. İnşallah, 24 Haziran seçimleri Türkiye için hayırlı neticelere vesile olacak. Bölgemizi, Ardahan'ımızı, Ağrı'mızı, Kars'ımızı, Iğdır'ımızı terörden arındırılıncaya kadar yaylasına, dağına, şehrine, ovasına rahatlıkla can korkusu olmadan bütün vatandaşlarımızın gitmesini sağlayıncaya kadar terörle mücadelemiz tüm hızıyla devam edecek. Bu PKK bölücü terör örgütünün Kürt kardeşlerimle ilgili bir derdi yok. Bunların böyle bir sorunu yok. Ancak Kürt kardeşlerimin de Türklerin de Azeri kardeşlerimin de PKK gibi bir sorunu var. Bu sorunu sizin gündeminizden çıkarmak, boynumuzun borcudur. Bu mücadele, vatandaşlarımızın ve ülkemizin huzuru için verdiğimiz mücadeledir. Proje terör örgütleri, onların taşeronları, şer mihrakları hiçbir zaman bizi dize getiremeyecekler. Türkiye'yi dünyanın en güçlü ülkeleri arasına mutlaka sokacağız." Deniz BAŞLI- Dinçer AKTEMUR- Alper TURGUT/ARDAHAN, (DHA)

