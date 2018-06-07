Başbakan Yıldırım: Boş vaatlerle yalanla dolanla iş olmaz

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA) - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, "İlk kez milletvekili seçimiyle cumhurbaşkanı seçimi aynı gün yapılacak. Seçilen cumhurbaşkanı, sizden yetkiyi alınca hükümetini kuracak. Milletvekilleriyle güçlü Meclis oluşacak. Varsın, diğer cumhurbaşkanı adayları, boş boş konuşsun. Boş vaatlerle yalanla dolanla iş olmaz" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Kars'taki Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitinge katıldı. Burada kalabalığa hitap eden Başbakan Yıldırım, ülkeyi bölmeye çalışanlara, teröristlere fırsat verilmeyeceğini söyledi. Türkiye'de emperyal güçlerin oyun planı olduğunu kaydeden Yıldırım, bu oyun planı içinde, Kürtlerin kanıyla canıyla bir devlet kurulmaya çalışıldığını dile getirdi. Yıldırım, "Şu HDP'nin Kürtlere verdiği zararın haddi hesabı yok. Bunlar, siyasi parti olamadı. Bunlar, PKK terör örgütünün esaretinden kurtulamadılar. Sizlerden, Kürt kardeşlerimden oy alıyorlar, destek alıyorlar; talimatı Kandil'den alıyorlar. Bunların iradeleri, kendi ellerinde değil. Onun için uyanık olacağız. Bize zarar veren, dostumuz kim, düşmanımız kim; iyi bileceğiz. Herkes kendi dilinde özgürce konuşsun. Anneler çocuklarına ninniler söylesin, ağıt yakmasın. Yavrularımız, genç fidanlarımızın elinde kitap olsun; silah tutuşturulmasın, dağa çıkarılmasın, ömrünün baharında hayatları sönmesin, diye mücadele ediyoruz" diye konuştu.

'KARŞI ÇIKARLAR, BİTİNCE SIRAYI KİMSEYE BIRAKMAZLAR'

Anlamsız yasakları bir bir kaldırdıklarını söyleyen Başbakan Yıldırım, sözü dahi edilemeyen konuların serbest hale geldiğini kaydetti. DEAŞ, PKK ve bunlarla bağlantılı diğer örgütlerle mücadelenin son dönemde çok hızlandığını vurgulayan Yıldırım, şunları söyledi:

"Şimdi bayrağımız yaylalarda da dalgalanıyor mu? Şehirlerde de terörün belini kırdık mı? Bu terör, bizim fabrikaların kurulmasını geciktiriyor, çocukların iş, aş bulmasını engelliyor. En büyük zararı yine Kürt kardeşlerimize veriyor. Bunların Kürtler ile alakası yok. Bunlar, beyinlerini kiralamış, satmış alçakların ta kendisidir. Bugün 2 kıtayı Avrasya Tüneli'yle Marmaray'la birbirine bağladık. Onda sizin evladınız Ahmet Arslan'ın emeği var. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü açıldı. Yalova, Bursa'yı İstanbul'a komşu kapısı yaptık. Muharrem İnce de o köprüyü kullanıyor. Karşı çıksa da çok rahatlıyor, 'Çok kolay gidiyorum' diyor. Bunlar hem karşı çıkarlar, eserler bitince de sırayı kimseye bırakmazlar; en önce kendileri kullanır."

'MİLLETVEKİLLERİYLE GÜÇLÜ MECLİS OLUŞACAK'

Şehir hastaneleriyle sağlıkta büyük değişimi gerçekleştirdiklerini belirten Başbakan Yıldırım, Türkiye genelinde 5 bin ambulansla sağlık hizmeti verildiğini anlattı. Seçime sayılı günler kaldığını da dile getiren Yıldırım, şöyle konuştu:

"İlk kez milletvekili seçimiyle cumhurbaşkanı seçimi aynı gün yapılacak. Seçilen cumhurbaşkanı, sizden yetkiyi alınca hükümetini kuracak. Meclis'te milletvekilleriyle güçlü Meclis oluşacak. Seçimde Kars, yeni bir zaferle bu desteğinizi taçlandırmaya hazır mısınız? Varsın, diğer cumhurbaşkanı adayları boş boş konuşsun. Boş vaatlerle yalanla dolanla iş olmaz. Varsın, Türkiye'ye AK Parti'nin kazandırdıklarını yıkmakla yakmakla yok etmekle tehdit etsinler. Siz milletin gönlünde taht kuran Recep Tayyip Erdoğan'ı yenebilir misiniz? FETÖ'nün dümen suyuna girenleri, bu millet cumhurbaşkanı yapar mı? Kandil'in önünde diz çöken adaylara benim Karslı hemşehrilerim prim verir mi? Çukur siyasetiyle gençlerimizin aydınlık geleceğini karartanlara 'eyvallah' eder misiniz? Bu millet kendisiyle birlikte tankların önüne dikilen Recep Tayyip Erdoğan'ı 15 Temmuz'da bağrına bastı, 24 Haziran'da da bağrına basacaktır. İnşallah yiğitler diyarı Kars, yeni bir tarih, yeni bir destan yazmaya hazır mısın? Milletin adamını 24 Haziran'da cumhurbaşkanı seçecek misiniz? Ak kadroları, 'cumhur ittifakı'nı en güçlü şekilde Meclis'e yollayacak mıyız?"

'24 HAZİRAN, VESAYETİN BİTİRİLECEĞİ SEÇİM OLACAK'

Kars'a yapılacak yatırımları sıralayan Başbakan Yıldırım, 500 yataklı bir hastanenin daha yapılacağını söyledi. Karslı gençlere de yeni stat için söz veren Yıldırım, hızlı treninin ilerleyen dönemde geleceğini kaydetti.

Yıldırım, "24 Haziran; vesayetin, darbecilerin, üstünlerin hukukunun bitirileceği, hukukun üstünlüğünü tesis edecek bir seçim olacak. 24 Haziran'da söz de karar da doğrudan sizin olacak. Biz milletimizin bereketli ellerine güveniyoruz" diye konuştu.

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