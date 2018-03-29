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Başbakan Yıldırım, Bosna-Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Zvizdiçile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.03.2018 13:18 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Bosna-Hersek’te Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdiç ile baş başa görüşme gerçekleştirdi.Başbakan Binali Yıldırım, Bosna-Hersek’e 2 gün sürecek resmi ziyaret gerçekleştiriyor.

Başbakan Binali Yıldırım, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Bosna-Hersek’te Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdiç ile baş başa görüşme gerçekleştirdi.
Başbakan Binali Yıldırım, Bosna-Hersek’e 2 gün sürecek resmi ziyaret gerçekleştiriyor. Başbakan Yıldırım, başkent Saraybosna’da Bosna Hersek Parlamento binasında Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdiç tarafından resmi törenle karşılanmasının ardından, Zvizdiç ile baş başa görüşme gerçekleştirdi. Yıldırım sonrasında Zvizdiç ile heyetlerarası görüşmeye geçti.

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